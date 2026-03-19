मध्य पूर्वेतील युद्धाचा हिंदुस्थानच्या राजधानीला फटका; सुईपासून सुक्या मेव्यापर्यंत सर्व महागल्याने व्यापारी हवालदील

इस्त्रायल इराण युद्धाचा परीणाम हिंदुस्थानच्या राजधानीवर मोठ्या प्रमाणात झालेला पाहायला मिळत आहे. इराण युद्धामुळे सुया, थर्मामीटर आणि रक्तदाब मापक यंत्रांच्या किमती २० टक्क्यांपर्यंत वाढल्या आहेत. पिस्ता, आलुबुखार, मनुका, अंजीर, खजूर आणि मामरा यांसारख्या इराणी सुक्या मेव्याच्या किमती ३०-४० टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. हे युद्ध असेच चालू राहिले, तर दिल्लीच्या उद्योगाला ५,००० कोटी रुपयांच्या व्यवसायाचे नुकसान होऊ शकते. एनडीटीव्ही इंडियाने दिलेल्या माहितीनुसार, अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यातील युद्धाची झळ आता दैनंदिन वस्तूंपर्यंत पोहोचत आहे.
कच्च्या तेलाच्या पुरवठा साखळीतील व्यत्ययाचा थेट परिणाम वैद्यकीय क्षेत्रावर होत आहे, जिथे उपचारांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या सुया, थर्मामीटर आणि रक्तदाब मापक यांसारख्या उपकरणांच्या किमती २० टक्क्यांपर्यंत वाढल्या आहेत. सामान्यतः वापरल्या जाणाऱ्या औषधांसाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाच्या किमती आणखी वाढू शकतात. याचा परिणाम केवळ वैद्यकीय उपकरणे आणि औषधांपुरता मर्यादित नाही. सुक्या मेव्याच्या किमती ३०-४० टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. वाहनांचे सुटे भागही महाग झाले आहेत. दिल्लीतील व्यापारी आणि उद्योगांना भीती आहे की, या युद्धामुळे ५,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या व्यवसायावर परिणाम होईल.
पश्चिम आशियातील संकटाचा परिणाम औषधांवरही झाला आहे. चेंबर ऑफ ट्रेड अँड इंडस्ट्री (CTI) चे अध्यक्ष ब्रजेश गोयल यांनी स्पष्ट केले की, पॅरासिटामॉल या सर्वसामान्य औषधाच्या कच्च्या मालाच्या किमतीत गेल्या काही दिवसांत सुमारे ४७ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. याव्यतिरिक्त, वेदनाशामक डायक्लोफेनॅकच्या किमतीत ५४ टक्क्यांनी, डायक्लोफेनॅक पोटॅशियमच्या किमतीत ३३ टक्क्यांनी, अमोक्सिसिलिन ट्रायहायड्रेटच्या किमतीत ४५ टक्क्यांनी आणि सिप्रोफ्लोक्सासिनच्या किमतीत जवळपास ६० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.
या युद्धाचा परिणाम केवळ वैद्यकीय क्षेत्रापुरता मर्यादित नाही; सुकामेव्यापासून ते ऑटो पार्ट्सपर्यंत सर्व काही लक्षणीयरीत्या महाग झाले आहे. पिस्ता, आलुबुखार, मनुका, अंजीर, खजूर आणि मामरा यांसारख्या इराणी सुकामेव्याच्या किमतीत ३०-४०% वाढ झाली आहे. अनेक अत्यावश्यक कच्चा माल, रासायनिक घटक, प्लास्टिक आणि ॲल्युमिनियमच्या किमती वाढल्या आहेत, ज्यामुळे औषध कंपन्यांच्या खर्चावर परिणाम होत आहे, कारण गोळ्या आणि सिरपच्या निर्मितीमध्ये तसेच त्यांच्या पॅकेजिंगमध्ये प्लास्टिक आणि ॲल्युमिनियमचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो.
निर्यातदारही चिंतेत आहेत. भारतीय उत्पादने संयुक्त अरब अमिरातीमधील (UAE) प्रमुख शहर असलेल्या दुबईमार्गे पश्चिम आशिया आणि युरोपीय देशांमध्ये निर्यात केली जातात. पुरवठा साखळीतील संकटामुळे चांदनी चौक, खारी बाओली, भागीरथ प्लेस, काश्मिरी गेट आणि सदर बाजार यांसारख्या बाजारपेठांमधील व्यापारी चिंतेत आहेत. चेंबर ऑफ ट्रेड अँड इंडस्ट्रीचे (CTI) अध्यक्ष ब्रिजेश गोयल यांनी सांगितले की, जर हे युद्ध असेच चालू राहिले, तर दिल्लीच्या व्यापार आणि उद्योगाला ५,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान होऊ शकते.