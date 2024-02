गुजरातविरुद्धच्या सामन्यात चाहत्यांना मुंबईचे झेंडे फडकवण्यास बंदी, WPL दरम्यानचा धक्कादायक प्रकार

महिला प्रीमियर लीगमध्ये रविवारी गतविजेत्या मुंबई इंडियन्स आणि गुजरात जायंट्स संघात बंगळुरुच्या एम. चिन्नास्वामी मैदानावर यंदाच्या हंगामातील तिसरा सामना रंगला. या लढतीत हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखालील मुंबईने गुजरातचा 5 विकेट्सने दारुण पराभव करत सलग दुसऱ्या विजयाची नोंद केली. हरमनप्रीतने षटकार ठोकत मुंबईला विजयी केले.

चिन्नास्वामी मैदानावरील हा सामना पाहण्यासाठी गुजरात आणि मुंबईच्या चाहत्यांनी मोठी गर्दी केली होती. दोन्हीकडचे चाहते आपल्या आवडत्या संघाचे झेंडे हातात घेऊन, जर्सी घालून मैदानात आले होते. मात्र या लढतीदरम्यान मुंबई इंडियन्सच्या चाहत्यांना धक्कादायक अनुभव आला. मैदानावरील स्वयंसेवकांनी मुंबईच्या चाहत्यांना मुंबई इंडियन्सचा झेंडा फडकवण्यापासून रोखले. तसेच चाहत्यांच्या हातातून हे झेंडे हिसकावून घेण्यात आले. हा सर्व प्रकार चाहत्यांनी कॅमेऱ्यात कैद केला असून याचे व्हिडीओ एक्स (ट्विटर) वर व्हायरल झाले आहेत.

पियूष नाथानी नावाच्या एका एक्स युजरने व्हिडीओ शेअर करत म्हटले की, येथे गुजरात जायंट्स आणि मुंबई इंडियन्स यांच्यातील महिला प्रीमियर लीगचा सामना खेळला जात असून हे स्वयंसेवक मुंबई इंडियन्सचे झेंडे काढून घेत आहेत. आम्हाला धमक्या देत आहेत.

Here for the #WPL game between Gujarat Giants and Mumbai Indians and these volunteers are forcing to remove the Mumbai Indians Flag and Giving us threats.@BCCI @12thManArmyIN @WomensCricZone @imfemalecricket @MIPaltanFamily @allaboutcric_ @BCCIWomen @wplt20 @RealCricPoint pic.twitter.com/TqMKWpxsuv

— YaGunnersYa (@piyushnathani1) February 25, 2024