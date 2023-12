माझा लढा हा… कुस्ती महासंघाची कार्यकारिणी बरखास्त होताच साक्षी मलिकची प्रतिक्रीया

कुस्तीपटूंनी लैंगिक अत्याचाराचे आरोप केलेले भाजप खासदार ब्रृजभूषण शरण सिंह यांचे निकटवर्तीय संजय सिंह यांची महासंघाच्या अध्यक्षपदी निवड झाल्यानंतर कुस्तीपटू साक्षी मलिकने निवृत्ती जाहीर केली व बजरंग पूनिया याने त्याचा पद्मश्री सन्मान परत केला. या दोन्ही प्रकारांमुळे क्रिडा मंत्रालय व भाजप सरकारची देशभरात नाचक्की व टीका झाली. त्यामुळे क्रिडा मंत्रालय खडबडून जागे झाले असून त्यांनी रविवावरी नवनियुक्त भारतीय कुस्ती महासंघाची नवनियुक्त समितीच बरखास्त केली आहे. एका अर्थी खेळाडूंच्या लढ्याला काही अंशी यश आले आहे.

#WATCH | On suspension of the newly elected body of Wrestling Federation of India (WFI) by Union Sports Ministry, Wrestler Sakshi Malik says, “I have not seen anything in writing yet. I don’t know whether only Sanjay Singh has been suspended or the entire body has been… pic.twitter.com/J3ELFd98rC

— ANI (@ANI) December 24, 2023