कुंभमेळ्यात कोरोनाचा स्फोट; संत, महंतांसह 401 जणांना कोरोनाची लागण

देशात कोरोनाचे संकट वाढत असताना हरिद्वारमध्ये कुंभमेळ्यात कोरोनाचा स्फोट ज झाला आहे. हरिद्वारमध्ये 401 जणांना कोरोनाची लागण झाली आहे. त्यात अखिल भारतीय आखाडा परिषदेचे अध्यक्ष महंत नरेंद गिरी आणि जुना आखाड्याचे करमा गिरी आणि नितीन गिरी यांनाही कोरोनाची लागण झाली आहे.

#WATCH | Sadhus of Juna Akhara take second ‘shahi snan’ at Har ki Pauri ghat in Haridwar, Uttarakhand pic.twitter.com/ALqFQHH2nO

— ANI (@ANI) April 12, 2021