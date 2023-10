अभिनेत्री गायत्री जोशीच्या गाडीला अपघात, दोन जणांचा मृत्यू

शाहरुख खानसोबत स्वदेश चित्रपटात झळकलेली अभिनेत्री गायत्री जोशी हिच्या गाडीला इटली येथे अपघात झाला झाला आहे. ती तिचे पती विकास ओबेरॉय यांच्यासोबत सार्डीना येथे फिरायला गेलेली असताना त्यांच्या गाडीला अपघात झाला. सुदैवाने या अपघातातून दोघेही बचावले आहेत. मात्र दुसऱ्या गाडीतील एका दाम्पत्याचा या अपघाता मृत्यू झाला आहे.

Two deaths on a Ferrari in Sardina, Italy pic.twitter.com/skT3CaXg0T

