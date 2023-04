‘सीबीआयवर भाजपचं नियंत्रण, माझ्या अटकेचे निर्देश’, चौकशीआधी अरविंद केजरीवाल यांचा हल्लाबोल

दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पार्टीचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल दिल्लीतील कथित मद्य धोरण घोटाळ्या प्रकरणी सीबीआय चौकशीसाठी हजर झाले आहे. गेल्या दीड तासांपासून त्यांची चौकशी सुरू आहे. या चौकशीविरोधात आपचे, नेते कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरले असून दिल्लीत पोलिसांचा मोठा फौजफाटा तैनात करण्यात आला आहे. कश्मिरी गेट येथे आपचे आमदार, नगरसेवक आणि काही कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे.

दोन दिवसांपूर्वी मद्य धोरण घोटाळ्या प्रकरणी अरविंद केजरीवाल यांना सीबीआयने समन्स बजावले होते. रविवारी सकाळी 11 वाजता चौकशीला हजर राहण्याचे निर्देश सीबीआयने दिले होते. त्यानुसार केजरीवाल चौकशीसाठी हजर झाले असून तत्पूर्वी त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना तपास यंत्रणांवर सवाल उपस्थित करत भाजपवर जोरदार हल्ला चढवला.

पत्रकारांनी सीबीआय चौकशीबाबत विचारले असता केजरीवाल म्हणाले की, ‘जे प्रश्न विचारले जातील त्या सर्वांची उत्तरं देईल.’ अटकेबाबत प्रश्न विचारला असता ते म्हणाले की, ‘भाजपचे लोकं याबाबत बोलत आहेत. त्यांनाच जास्त माहिती असेल. सीबीआयवर त्यांचेच नियंत्रण आहे.’ त्याआधी शनिवारी पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांनी भाजपने आपल्या अटकेचे निर्देश सीबीआयला दिले असून त्यानुसार ते काम करत असल्याचा आरोप केला होता.

#WATCH | Will answer all the questions. BJP leaders are talking about it (my arrest); CBI is controlled by BJP: Delhi CM and AAP national convenor Arvind Kejriwal pic.twitter.com/kiKAAnpGpN

