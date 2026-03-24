अर्धांगवायू झालेल्या रुग्णाच्या मेंदूत बसवली चिप, 100 दिवसांत घडवला ‘काया’पालट

एलन मस्कच्या न्यूरालिंक कंपनीने मानवी मेंदू आणि यंत्र यांच्यात थेट संबंध प्रस्थापित केल्याचा दावा केला आहे. या दाव्यांतर्गत एका गंभीर अपघातानंतर मानेखाली पूर्णपणे अर्धांगवायू झालेल्या नोलँड अर्बॉघ यांच्या मेंदूत १०० दिवसांपूर्वी न्यूरालिंक चिप बसवण्यात आली आहे. त्यांनी सांगितले की, गेल्या १०० दिवसांनी त्यांचे आयुष्य शब्दातीत बदलून टाकले आहे. ते म्हणतात की, आता ते चिपशिवाय आपल्या आयुष्याची कल्पनाही करू शकत नाहीत. यामुळे त्यांना अनेक कामे सहजपणे करता येतात.

जी दृश्ये पूर्वी केवळ विज्ञान-कथा चित्रपटांमध्ये पाहिली जात होती, ती आता प्रत्यक्षात येत आहेत, कारण मानवी मेंदू थेट संगणकाशी जोडला जात आहे. एका गंभीर अपघातानंतर मानेखाली पूर्णपणे अर्धांगवायू झालेल्या नोलँड अर्बॉघ यांच्या मेंदूत १०० दिवसांपूर्वी न्यूरालिंक चिप बसवण्यात आली आहे.

या चिपमुळे, नोलँड आता फक्त विचार करून संगणकाचा कर्सर हलवू शकतात, टाईप करू शकतात आणि इंटरनेट वापरू शकतात. विशेष म्हणजे, त्यांनी ऑनलाइन गेम्स खेळून दाखवले, यावरून हे सिद्ध होते की हे तंत्रज्ञान केवळ मूलभूत संवादापुरते मर्यादित नाही, तर मनोरंजन आणि डिजिटल संवादासाठीही याचा वापर होऊ शकतो. हे सर्व त्यांच्या मेंदूतून येणारे न्यूरल सिग्नल्स वाचून शक्य होते, ज्याला चिप डिजिटल कमांड्समध्ये रूपांतरित करते.

हे तंत्रज्ञान अजूनही सुरुवातीच्या टप्प्यात आहे आणि त्याला काही आव्हानांना सामोरे जावे लागले आहे. सुरुवातीच्या काळात, चिपमधील काही इलेक्ट्रोड्स सैल झाले, ज्यामुळे सिस्टीमच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम झाला. तथापि, कंपनीने एका सॉफ्टवेअर अपडेटद्वारे ही समस्या मोठ्या प्रमाणात सोडवली. असे असूनही, हे स्पष्ट आहे की ही चिप पूर्णपणे विश्वसनीय होण्यासाठी वेळ लागेल. तरीही, या १०० दिवसांच्या अनुभवाने हे सिद्ध केले आहे की, भविष्य आता केवळ एक कल्पना राहिलेली नाही, तर ते वेगाने वास्तवात येत आहे. हा न्यूरालिंक प्रयोग केवळ वैद्यकीय शास्त्रातच क्रांती घडवू शकत नाही, तर मानव आणि यंत्रांमधील संबंध पूर्णपणे बदलू शकतो. भविष्यात हे तंत्रज्ञान पक्षाघात किंवा इतर मज्जासंस्थेच्या समस्यांनी ग्रस्त असलेल्या लाखो लोकांना आशेचा किरण दाखवू शकते.

