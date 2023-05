CryPMPayCM ट्विटरवर नवा ट्रेंड; प्रियंका गांधींनी पंतप्रधान मोदींवर केलेल्या टीकेनंतर मिळाला तुफान प्रतिसाद

काँग्रेस नेत्या प्रियंका गांधी यांनी रविवारी कर्नाटकातील बागलकोट येथे एका मतदान सभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका केली. विरोधी पक्षांनी दिलेल्या शिव्या मोजणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राहुलकडून काहीतरी शिकावे, असा टोला काँग्रेस नेत्या प्रियांका गांधी यांनी मोदी यांना लगावला होता. त्यानंतर काही मिनिटांनी, #CryPMPayCM ट्विटरवर ट्रेंड होऊ लागला.

‘CryPMPayCM’ या हॅशटॅगसह अनेक यूझर्सनी ट्विटरवर मीम्स, व्हिडीओ आणि मीडिया रिपोर्ट्स शेअर केले.

एका युजरने लिहिले की, ‘Cry PM शिवाय PayCM अपूर्ण होता, भाजपचा फ्लॉप शो आता पूर्ण झाला आहे’.

Pay CM was incomplete without Cry PM, flop show of BJP is complete now.#KarnatakaElection2023 pic.twitter.com/S5Eno2Tv9x

