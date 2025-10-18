बांगलादेशातील ढाका आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर भीषण आग, सर्व विमानांची उड्डाणे रद्द

सामना ऑनलाईन
|

बांगलादेशातील ढाका येथील हजरत शाहजलाल आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर शनिवारी दुपारी भीषण आग लागली. आगीमुळे विमानतळावरील सर्व उड्डाणे रद्द करण्यात आली आहेत. दुपारी 2.30 वाजण्याच्या सुमारास कार्गो टर्मिनलमध्ये ही घटना घडली. विमानतळाचे कार्यकारी संचालक मोहम्मद मसुदुल हसन मसुद यांनी घटनेची पुष्टी करत आपत्कालीन उपाययोजना केल्या जात असल्याचे सांगितले.

इंटर-सर्व्हिसेस पब्लिक रिलेशन्स (ISPR) नुसार, बांगलादेश नागरी विमान वाहतूक प्राधिकरण, अग्निशमन सेवा आणि बांगलादेश हवाई दलाच्या दोन अग्निशमन युनिट्सच्या संयुक्त प्रयत्नांद्वारे आग आटोक्यात आणली जात आहे. आगीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी नौदल देखील या मोहिमेत सामील झाले आहे.

विमानतळावरील सर्व उड्डाणे रद्द

विमानतळावर आग लागल्याने सर्व लँडिंग आणि टेकऑफ थांबवण्यात आले आहेत. आगीचे कारण अद्याप समजू शकले नाही. विमानतळाच्या गेट क्रमांक 8 च्या शेजारी असलेल्या इम्पोर्ट कार्गो कॉम्प्लेक्स इमारतीत ही आग लागली.

