केंद्र सरकारच्या समितीने मणिपूरमध्ये शांततेसाठी प्रयत्न का केले नाहीत? काँग्रेसचा सत्ताधारी भाजपला सवाल

सोमवारी मणिपूर येथे पुन्हा हिंसाचार उफाळला आणि त्यात 13 जणांचा मृत्यू झाला. यावरून टीका करताना काँग्रेसने सत्ताधारी भाजप आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका केली आहे. सात महिने होऊनही मणिपूर अशांतच असून केंद्राने स्थापन केलेल्या समितीने मणिपुरात शांतता प्रस्थापित व्हावी यासाठी काहीच प्रयत्न का केले नाहीत, असा प्रश्न काँग्रेसने उपस्थित केला आहे.

काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी एक्स या समाजमाध्यमावर पोस्ट लिहून टीका केली आहे. आपल्या पोस्टमध्ये खरगे म्हणाले की, मणिपूर गेले सात महिने जळतंय हे खरोखर अक्षम्य आहे. गोळीबारात 13 जणांचा मृत्यू झाला आहे. गेल्या 215 दिवसांत साठ हजारांहून अधिक नागरिक विस्थापित झाले आहेत आणि शरणार्थी शिबिरात राहत आहेत. त्या शिबिरांची स्थितीही फारशी चांगली नाही, अशी टीका करतना खरगे यांनी प्रश्नांच्या फैरी झाडल्या आहेत.

The continuance of violence in Manipur for 7 months is unforgivable.

A reported gunfight has resulted in the death of 13 more people. More than 60,000 people have been displaced in the past 215 days.

The living condition of the internally displaced people in relief camp is…

