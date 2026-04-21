मुंबई पोलिसांच्या अश्वपथकात नवीन 21 घोडे दाखल

चौपाटी, समुद्रकिनाऱ्यावरील परिसरात करडी नजर ठेवण्यासाठी मुंबई पोलिसांच्या ताफ्यात नवीन 21 पऩशिक्षित घोडे दाखल झाले आहेत. हे घोडे हरियाणा, राज्यस्थान आणि केरळ राज्यातून आणले आहेत. सोमवारी सकाळी गिरगाव चौपाटीवर ताफ्यातील दोन घोड्यांना सरावासाठी आणण्यात आले होते. या घोड्यांना जुहू, अक्सा, उत्तन, गोराई बीच आणि गिरगाव चौपाटीसह अन्य चौपाटय़ांवर पेट्रोलिंगसाठी तैनात करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र दिनी छत्रपती शिवाजी महाराज मैदानावरील परेडमध्ये हे घोडे पाहायला मिळणार आहेत. तसेच 26 जानेवारी – 15 ऑगस्ट संचलन, स्पर्धा, गस्त, व्हीआयपींसाठी पायलटिंग व जमाव निमंत्रणासाठी या अश्वपथकाचा वापर करण्यात येणार आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

आशा भोसले यांच्या अस्थींचे गंगेत विसर्जन

बेस्ट बसच्या हॅण्डब्रेकमध्ये कोणताही दोष नव्हता! भांडुपमधील अपघात प्रकरणी चालकावर कारवाई होणार

रहिवाशांना धमकावणाऱ्या अधिकाऱ्याची उचलबांगडी करा! मोतीलाल नगरवासीयांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

प्रकल्प नको असेल तर सांगा, तुमच्या घरांचं हस्तांतरण कसं होतं ते मी बघतो, म्हाडा सीईओ संजीव जयस्वाल यांनी भरसभेत धमकावले

नेस्को ड्रग पार्टी प्रकरणी चौघांच्या पोलीस कोठडीत वाढ

साताऱ्यातील राड्यामुळे वादात सापडलेल्या तुषार दोशींना सांगलीत हलवले, नऊ आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या

मुंबई महापालिका कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण सुरू, शिवसेनेच्या मागणीला यश

एसटीच्या ताफ्यात दरमहा 400 बसगाड्यांची भर, वर्षाखेरीपर्यंत 8000 नव्या ‘लालपरी’ प्रवासी सेवेत धावणार

अंड्यांवर ‘एक्सपायरी डेट’ टाकणे अनिवार्य करा! मुंबई महापालिकेत ठरावाची सूचना