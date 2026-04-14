मित्रांसोबतचा ट्रेक ठरला अखेरचा, चुकून स्फोटकावर पाय पडल्याने तरुणाचा मृत्यू

ट्रेकिंगदरम्यान चुकून जिवंत स्फोटकावर पाय पडल्याने झालेल्या स्फोटात 21 वर्षीय तरुणाचा मृत्यू झाला, तर तरुणाचे मित्र जखमी झाले आहेत. या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे. प्रशासनाने दुर्गम किंवा लष्करी सराव क्षेत्रांमध्ये परवानगीशिवाय न जाण्याचे आवाहन केले आहे. यामांग यादव असे मयत तरुणाचे नाव आहे. तामिळनाडूच्या हनुमंतपुरम येथे ही घटना घडली.

इंडिया टुडेने दिलेल्या वृत्तानुसार, यामांग आपल्या पाच मित्रांसोबत हनुमंतपुरम येथे एका टेकडीवर ट्रेकिंगसाठी गेला होता. संरक्षण दलाकडून या टेकडीचा वापर टार्गेट प्रॅक्टिससाठी केला जातो. टेकडीवरून खाली उतरत असताना यामांगचा जिवंत स्फोटकावर पाय पडला आणि याचा स्फोट झाला. या स्फोटात त्याचा जागीच मृत्यू झाला तर त्याचे मित्र जखमी झाले. जखमींवर सरकारी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. घटनेची माहिती मिळताच, वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. पोलीस प्रकरणाचा तपास करत आहेत.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Photo – सफेद ड्रेसमध्ये प्रसिद्ध अभिनेत्रीच्या बोल्ड अदा…

लातूरात आयपीएल सट्टा प्रकरणी कारवाईच चार जणांना अटक, 13 लाख 7 हजारांचा मुद्देमाल जप्त

भाजप, आरएसएसचा मतचोरीत सहभाग; त्यांची द्वेषपूर्ण विचारसरणी लोकशाही नष्ट करतेय, राहुल गांधी यांचे टिकास्त्र

IPL 2026 – KKR सोबत भिडण्यासाठी ‘यलो आर्मी’ सज्ज, धोनीच्या ‘एन्ट्री’वर अद्याप प्रश्नचिन्हच

Noida Protest नोयडात कामगारांचे पुन्हा आंदोलन, आंदोलक पोलिसांना भिडले

Noida Protest – नोएडा हिंसाचाराचे ‘पाकिस्तानी कनेक्शन? उत्तर प्रदेशच्या मंत्र्यांचा खळबळजनक दावा, तपासाला वेग

माथेरानमध्ये यापुढे प्लास्टिक रेनकोटवर बंदी, नगर परिषदेचा निर्णय

अग्निशमन विभागातील ६०० पदांची भरती प्रक्रिया रखडली, एक हजार रुपयांचे नोंदणी शुल्क घेऊनही प्रक्रिया ठप्प

होर्डिंग दिसण्यासाठी झाडांची कत्तल, ऑक्सिपार्क उद्यानातील प्रकार; महापालिकेचा कानाडोळा