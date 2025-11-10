चेहऱ्यावर ग्लो येण्यासाठी आता फक्त 5 रुपये खर्च करा, वाचा

चेहरा सुंदर दिसण्यासाठी आपलं स्वयंपाकघर हा एक खजिना आहे. आपल्या स्वयंपाकघरात आढळणारे लिंबू, मध आणि इतर अनेक घटक प्रभावी ठरू शकतात. चेहऱ्यावर लिंबू लावल्याने त्वचा स्वच्छ होतेच असे नाही तर ती नैसर्गिकरित्या उजळते. लिंबात व्हिटॅमिन सी, सायट्रिक अॅसिड आणि अँटीऑक्सिडंट्स असतात, जे त्वचेसाठी खूप फायदेशीर असतात.

चेहऱ्यावर लिंबू कसा लावायचा?

प्रथम, लिंबाचा रस काढा आणि तो तुमच्या संपूर्ण चेहऱ्यावर पूर्णपणे लावा. थोडा वेळ तसेच राहू द्या आणि नंतर पाण्याने धुवा.

चेहऱ्यावर लिंबू लावल्यास काय होते?

लिंबूमधील व्हिटॅमिन सी आणि सायट्रिक अॅसिड घाण आणि मृत त्वचेच्या पेशी स्वच्छ करतात. यामुळे रंग उजळतो आणि त्वचा ताजी आणि चमकदार राहते.

लिंबाचा रस नैसर्गिक ब्लीचिंग एजंट म्हणून काम करतो. याचा वापर केल्याने काळे डाग, टॅनिंग आणि पिग्मेंटेशन कमी होऊ शकते. यामुळे चेहरा स्वच्छ दिसतो.

लिंबूमध्ये अँटीबॅक्टेरियल आणि अँटीफंगल गुणधर्म असतात जे मुरुमे दूर करण्यास मदत करतात. त्याचा वापर केल्याने मुरुमे कमी होतात आणि तुमची त्वचा निरोगी राहते.

त्वचा तेलकट असेल तर लिंबू हा एक उत्तम पर्याय आहे. ते तुमच्या त्वचेतील तेल काढून टाकते. यामुळे मुरमांची संख्याही कमी होते.

