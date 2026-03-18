लारीजानींचा मृत्यू म्हणजे ‘मर्डर’, रशियाचा अमेरिका आणि इस्रायलवर थेट हल्ला

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

इराणचे सर्वोच्च सुरक्षा परिषदेचे प्रमुख अली लारीजानी यांच्या इस्रायली हवाई हल्ल्यातील मृत्यूमुळे जागतिक राजकारण पूर्णपणे ढवळून निघाले आहे. आता या वादात रशियाने अत्यंत आक्रमक भूमिका घेतली असून, लारीजानी यांच्या मृत्यूला थेट अमेरिका आणि इस्रायलने घडवून आणलेली ‘हत्या’ (Murder) असल्याचे जाहीर केले आहे. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्या कार्यालयाने या संदर्भात कडक शब्दांत निवेदन प्रसिद्ध करत पाश्चात्य देशांवर थेट निशाणा साधला आहे.

क्रेमलिनने (रशियन राष्ट्राध्यक्ष कार्यालय) जारी केलेल्या अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे की, “आम्ही कोणत्याही सार्वभौम राष्ट्राच्या नेत्याला इजा पोहोचवण्याच्या किंवा त्यांना संपवण्याच्या कोणत्याही कृतीचा तीव्र निषेध करतो.” रशियाने या हल्ल्याला केवळ लष्करी कारवाई न म्हणता आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे उघड उल्लंघन आणि एक नियोजित कट म्हटले आहे. रशियाच्या या भूमिकेमुळे आता इराण-इस्रायल संघर्षात रशिया सक्रियपणे इराणच्या बाजूने उभा असल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे.

रशियाच्या परराष्ट्र मंत्रालयानेही या कारवाईचा निषेध करताना म्हटले आहे की, अमेरिका आणि इस्रायलचा हा आक्रमकपणा मध्यपूर्वेतील शांतता पूर्णपणे उद्ध्वस्त करणारा आहे. लारीजानी हे इराणच्या राजकारणातील एक अत्यंत प्रभावशाली व्यक्तिमत्व होते, त्यामुळे त्यांची हत्या ही इराणला कमकुवत करण्याचा एक भाग असल्याचे रशियाचे म्हणणे आहे.

अली लारीजानी यांचा मृत्यू तेहरानजवळ त्यांच्या मुलीच्या घरावर झालेल्या इस्रायली एअर स्ट्राईकमध्ये झाला होता. या हल्ल्यात त्यांच्या मुलाचाही मृत्यू झाला आहे. इराणने आधीच या हत्येचा बदला घेण्याची शपथ घेतली असून, आता रशियाने उघडपणे पाठिंबा दिल्याने इराणची बाजू अधिक भक्कम झाली आहे.

