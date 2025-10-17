मराठी माणसाच्या एकजुटीचा प्रकाश सर्वांच्या आयुष्यात आनंद घेऊन आल्याशिवाय राहणार नाही, उद्धव ठाकरे यांचे प्रतिपदान

आज छत्रपती शिवाजी महाराज पार्कात मनसेच्या दीपोत्सवाचे शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले. यावेळी मनसेप्रमुख राज ठाकरे, सौ. शर्मिला ठाकरे, सौ. रश्मी ठाकरे, शिवसेना नेते, आमदार आदित्य ठाकरे, शिवसेना नेते, खासदार संजय राऊत, राज ठाकरे यांच्या मातोश्री कुंदा ठाकरे उपस्थित होत्या.

दीपोत्सवाचे उद्घाटन झाल्यावर उद्धव ठाकरे म्हणाले की, दिवाळीच्या सर्वांना शुभेच्छा, आजची दिवाळी ही वेगळी आणि विशेष आहे. मला खात्री आहे की मराठी माणसाची एकजूट आणि या एकजुटीचा प्रकाश सर्वांच्या आयुष्यात आनंद घेऊन आल्याशिवाय राहणार नाही. असेच सगळे आनंदात रहा. प्रकाशात राहा आणि सर्वांना आनंद देत रहा, असे म्हणत उद्धव ठाकरे यांनी तमाम मराठी जनांना दिवाळीच्या शुभेच्छा दिल्या.

