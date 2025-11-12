धर्मेंद्र यांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज, घराच्या दिशेने रवाना

सामना ऑनलाईन
ज्येष्ठ अभिनेते धर्मेंद्र यांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आला आहे. त्यांच्यावर गेल्या काही दिवसांपासून ब्रीच कँडी रुग्णालयात उपचार सुरू होते. प्रकृतीत सुधारणा झाल्यानंतर धर्मेंद्र यांचे कुटुंबीय त्यांना रुग्णालयातून घरी घेऊन गेले आहेत.

89 वर्षीय अभिनेते धर्मेंद्र यांना वयोमानानुसार प्रकृतीसंबंधी काही तक्रारी जाणवत असल्यामुळे त्यांना 31 ऑक्टोबरला ब्रीच कँडी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. सोमवारी सकाळी धर्मेंद्र यांची प्रकृती खालावल्याने त्यांना आयसीयूमधून व्हेंटिलेटरवर शिफ्ट करण्यात आले. धर्मेंद्र यांचे कुटुंबीय रुग्णालयात उपस्थित असून त्यांच्या मुलीदेखील अमेरिकेहून रवाना झाल्या आहेत.

