शाकाहारी लोकांमध्ये B12 ची कमतरता; 47 टक्के हिंदुस्थानींना जाणवतो थकवा, जाणून घ्या कारण…

अलिकडे बदलत्या जीवनशैली आणि खाण्याच्या सवयींमुळे, शरीरात अनेक प्रकारच्या जीवनसत्त्वांची कमतरता सामान्य होत चालली आहे. विशेषतः व्हिटॅमिन बी १२, हा एक घटक आहे जो आपले डीएनए बनवण्यास आणि आपल्या पेशींसाठी ऊर्जा निर्माण करण्यास मदत करतो. शरीरात या जीवनसत्त्वाच्या कमतरतेमुळे अशक्तपणा, थकवा आणि अशक्तपणा येतो. ही कमतरता विशेषतः शाकाहारी लोकांमध्ये अधिक दिसून येते. व्हिटॅमिन बी १२ प्रामुख्याने मांसाहारी पदार्थांमध्ये आढळते.
हिंदुस्थानी लोकसंख्येच्या सुमारे ४७ टक्के लोकांमध्ये व्हिटॅमिन बी१२ ची कमतरता असल्याचे आढळून आले आहे. ज्यामध्ये शाकाहारी लोक सर्वात जास्त असुरक्षित आहेत. शाकाहारी लोकांमध्ये व्हिटॅमिन बी१२ ची कमतरता: प्रथिने आणि फायबर सोबत, जीवनसत्त्वे शरीरासाठी महत्त्वाची असतात. प्रत्येक जीवनसत्त्व आपल्याला विविध आजारांपासून आपला बचाव करते.
शाकाहारी लोकांमध्ये व्हिटॅमिन बी१२ कमतरता असण्याची शक्यता जास्त असते. वनस्पती बी१२ चे संश्लेषन करु शकत नाही कारण त्यांना त्याची गरज नसते. त्याची कमतरता केवळ पूरक आहार आणि फोर्टिफाइड अन्नांद्वारेच भरून काढता येते. तथापि, आपल्या शरीराला व्हिटॅमिन बी१२ ची आवश्यकता असते आणि म्हणूनच, शाकाहारी लोकांमध्ये व्हिटॅमिन बी१२ कमतरता असण्याची शक्यता जास्त असते.
या तीन गोष्टींसाठी शरीरात व्हिटॅमिन बी१२ आवश्यकता असते
- व्हिटॅमिन बी१२ आपल्या शरीरात नवीन लाल रक्तपेशी तयार करण्यास मदत करते. हे हिमोग्लोबिनची पातळी राखते आणि अशक्तपणा आणि थकवा कमी करते.
- डीएनए आपल्या शरीरात दररोज नवीन पेशी तयार करते. या पेशींसाठी ब्लूप्रिंट तयार करण्यात बी१२ प्रमुख भूमिका बजावते.
- आपल्या नसांमध्ये मायलिन नावाचे एक संरक्षक आवरण असते. हे आवरण नसांना योग्यरित्या कार्य करण्यास मदत करते. बी१२ च्या कमतरतेमुळे हे आवरण कमकुवत होते, ज्यामुळे सुन्नपणा, मुंग्या येणे आणि मज्जातंतूंशी संबंधित समस्या उद्भवतात.