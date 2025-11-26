Ratnagiri News – मुंबई-गोवा महामार्गावर टॅंकर उलटला, केमिकल रस्त्यावर पसरल्याने हातखंबामध्ये वाहतूक ठप्प

मुंबई-गोवा महामार्गावर हातखंबा येथे एक टॅंकर पलटी होऊन बुधवारी सकाळी अपघात झाला. हा टॅंकर कीटकनाशकाचे केमिकल घेऊन निघाला होता. अपघातानंतर केमिकल रस्त्यावर पसरले आहे. पलटी झालेला टॅंकर बाजूला करण्याचे काम सुरु असून दोन तास हातखंबा येथील वाहतूक ठप्प आहे.
कीटकनाशकाचे केमिकल घेऊन हा टॅंकर गोवा येथून मुंबईला निघाला होता. बुधवारी सकाळी हातखंबा येथील चढावात टॅंकरवरचे चालकाचे नियंत्रण सुटले आणि टॅंकर मागे जाऊन पलटी झाला.अपघात घडल्यानंतर पोलीस आणि अग्निशमन दल घटनास्थळी दाखल झाले.रस्त्यावर पडलेला टॅंकर बाजूला करण्याचे काम सुरू आहे.दरम्यान दोन तास वाहतूक ठप्प झाली आहे.