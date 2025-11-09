दिव्यात भटक्या कुत्र्याने चिमुकलीचे लचके तोडले, दोन वर्षांची वेदा गंभीर जखमी

सामना ऑनलाईन
|

भटक्या कुत्र्याच्या हल्ल्यात दोन वर्षांची चिमुकली गंभीर जखमी झाल्याची घटना दिव्यातील विकास म्हात्रे गेट परिसरात घडली आहे. वेदा काजारे असे या चिमुकलीचे नाव आहे. ती भावासोबत रस्त्याने चालत असताना मागून आलेल्या भटक्या कुत्र्याने तिचे लचके तोडले. या घटनेनंतर परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले असून पालिकेच्या निर्बीजीकरण मोहिमेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले जात आहे. केवळ प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे कुत्र्यांचा सुळसुळाट वाढल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे.

वेदा सायंकाळी पाच वाजण्याच्या सुमारास भावासोबत खेळण्यासाठी इमारतीच्या खाली उतरली होती. त्याच वेळी मागून आलेल्या भटक्या कुत्र्याने तिच्या पाठीचा जोरदार चावा घेतला. ती खाली कोसळली आणि त्या कुत्र्याने तिचे लचके तोडण्यास सुरुवात केली. या हल्ल्यात वेदाच्या पाठीला, छातीला आणि कमरेला गंभीर दुखापत झाली असून तिच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. कुत्र्याने केलेला हल्ला सीसीटीव्हीत कैद झाला आहे.

दिव्यात भटक्या कुत्र्यांची संख्या नियंत्रणाबाहेर गेली आहे. वारंवार तक्रारी करूनही महापालिका त्याकडे कानाडोळा करत आहे. महापालिकेने यावर वेळीच उपाययोजना केली नाही, तर नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी परिसरातील सर्व भटके कुत्रे गोळा करून थेट महापालिका कार्यालयात सोडू. – अॅड. रोहिदास मुंडे, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) विधानसभा प्रमुख, कल्याण ग्रामीण

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

पतीचा काटा काढणाऱ्या पत्नीसह प्रियकराला जन्मठेप

चामखीळ हटवायची असेल तर… हे करून पहा

असं झालं तर…पत्नीला मोबाईलचे व्यसन जडले तर…

हिंदुस्थानींनी दुबईत खरेदी केली 84 हजार कोटींची प्रॉपर्टी

एचएएल-अमेरिकन कंपनीमध्ये 8,870 कोटींचा करार, हिंदुस्थानला 113 तेजस मार्क-1 इंजिन मिळणार

इराणची क्षेपणास्त्र चाचणी; अमेरिका, युरोपही टप्प्यात; 10 हजार किमीपर्यंत हल्ला करण्याची क्षमता… मिसाईलचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल

अविवाहित मुलगी भत्त्यासाठी पात्र ठरू शकत नाही, केरळ हायकोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

पीएफसाठी ऑटोमॅटिक ट्रान्सफर सिस्टम लागू

न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशनमध्ये 122 पदांसाठी अर्ज सुरू