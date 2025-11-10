तुम्हीही या भाज्या रेफ्रिजरेटरमध्ये ठेवता का?

रेफ्रिजरेटर हा आजच्या लाईफस्टाईलमध्ये खूप गरजेचा भाग झालेला आहे. असे असले तरी काही भाज्या या रेफ्रिजरेटरमध्ये ठेवल्याने, नुकसान होऊ शकते. त्यामुळेच अशा भाज्या या रेफ्रिजरेटरबाहेर ठेवणे अधिक उत्तम.
कोणत्या भाज्या रेफ्रिजरेटरमध्ये ठेवू नयेत ते जाणून घ्या.
बटाटे थंड तापमानात ठेवल्याने त्यांचा स्टार्च साखरेत बदलतो, ज्यामुळे त्यांची चव बदलते आणि शिजवल्यावर ते गोड होतात. बटाटे जास्त काळ ताजे राहण्यासाठी ते नेहमी थंड, कोरड्या जागी ठेवावेत. रेफ्रिजरेटरमध्ये ठेवल्याने बटाट्यांची गुणवत्ता आणि पोत देखील खराब होतो.
कांदे रेफ्रिजरेटरमध्ये ठेवल्याने त्यांना ओलावा मिळतो, ज्यामुळे कुजण्याचा धोका वाढतो. कांदे नेहमी हवेशीर आणि अंधारलेल्या जागी ठेवावेत. कांद्याचा वास इतर पदार्थांमध्ये पसरू शकतो. म्हणून, त्यांची ताजेपणा टिकवून ठेवण्यासाठी कांदे नेहमी रेफ्रिजरेटरच्या बाहेर ठेवा.
लसूण रेफ्रिजरेटरमध्ये ठेवल्याने त्याच्या पाकळ्या कडक आणि स्पंजदार होतात आणि ओलावा वाढतो. त्यामुळे त्या लवकर खराब होतात. लसूण थंड, कोरड्या जागी साठवावा जेणेकरून त्याचा सुगंध टिकून राहील.
टोमॅटो रेफ्रिजरेटरमध्ये ठेवल्याने त्यांची चव मंदावते. रेफ्रिजरेटरमधील थंडीमुळे टोमॅटोचा नैसर्गिक गोडवा कमी होतो. म्हणून टोमॅटोची रसाळ आणि स्वादिष्ट चव टिकवून ठेवण्यासाठी ते रेफ्रिजरेटरच्या बाहेर आणि खोलीच्या तापमानावर ठेवावेत.
थंड तापमानाचा काकडी आणि घेरकिनच्या गुणवत्तेवरही परिणाम होतो. काकडी रेफ्रिजरेटरमध्ये ठेवल्याने त्यांचा पोत खराब होतो. म्हणून त्यांना थंड ठिकाणी आणि रेफ्रिजरेटरबाहेर ठेवणे फायदेशीर आहे.
थंड तापमानात वांगी साठवल्याने त्याची चव आणि रंग दोन्हींवर फरक पडतो. रेफ्रिजरेटरमध्ये ठेवल्याने वांग्याचा ताजेपणा कमी होतो. म्हणूनच वांगी अधिक काळ ताजी राहण्यासाठी, खोलीच्या तापमानावर ठेवणे अधिक उत्तम.
भोपळा रेफ्रिजरेटरमध्ये ठेवण्याची गरज नाही कारण तो खोलीच्या तापमानाला चांगला टिकू शकतो. थंड तापमानामुळे भोपळ्याची साल कमकुवत होऊ शकते आणि त्याचे शेल्फ लाइफ कमी होऊ शकते. थंड आणि कोरड्या जागी साठवूनच त्याचा योग्य वापर करता येतो.
आपल्याला अनेकदा वाटते की रेफ्रिजरेटरमध्ये भाज्या जास्त काळ ताज्या राहतील, परंतु काही भाज्या थंड तापमानासाठी योग्य नसतात. बटाटे, कांदे, लसूण, टोमॅटो, काकडी, वांगी आणि भोपळा यासारख्या भाज्या रेफ्रिजरेटरच्या बाहेर ठेवल्यास त्यांचा नैसर्गिक पोत, चव आणि पोषक तत्वे टिकवून ठेवतात. या भाज्या खोलीच्या तापमानाला थंड, हवेशीर जागेत साठवल्याने त्या जास्त काळ ताज्या राहतात.