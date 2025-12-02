हिवाळ्यात सांधेदुखीपासून आराम मिळवण्यासाठी या सोप्या टिप्स फॉलो करा

हिवाळ्यात, बरेच लोक त्यांच्या पाय आणि गुडघ्यांमध्ये कडकपणा आणि सांधेदुखीची तक्रार करतात. हिवाळ्यात तापमान कमी होत असताना, जुन्या दुखापती आणि संधिवातांसह सांधेदुखी वाढू शकते, ज्यामुळे हालचाल करणे कठीण होते.
आरोग्य तज्ञांचा असा विश्वास आहे की सांधेदुखीमध्ये व्हिटॅमिन डी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते. हिवाळ्यात सूर्यप्रकाशाचा अभाव किंवा अपुरा सूर्यप्रकाश सांधेदुखी वाढवू शकतो. अशा परिस्थितीत, जर तुम्हाला किंवा तुमच्या जवळच्या व्यक्तीला थंडीमुळे सांधेदुखीचा त्रास होत असेल, तर जीवनशैलीतील बदल आणि योग्य काळजी वेदना कमी करू शकते.
हिवाळ्यात वाढत्या सांधेदुखीपासून आराम मिळवण्यासाठी या प्रभावी टिप्स फॉलो करा.
हिवाळ्यात सांधेदुखीपासून आराम मिळवण्यासाठी, गरम किंवा कोमट पाण्यात सैंधव मीठ घाला आणि दररोज आंघोळ करा. सैंधव मीठ मॅग्नेशियमने समृद्ध असते, जे जळजळ कमी करते आणि स्नायूंना आराम देण्यासोबतच सांधेदुखीपासून आराम देते. हे करण्यासाठी, एक बादली पाण्यात १ कप सैंधव मीठ घाला, २० ते २५ मिनिटे सोडा आणि नंतर हे पाणी उकळण्यासाठी ठेवा.
हाडांच्या बळकटीसाठी आणि सांधेदुखीपासून आराम मिळवण्यासाठी व्हिटॅमिन डी महत्त्वपूर्ण आहे. तथापि, हिवाळ्यात सूर्यप्रकाश कमी झाल्यामुळे, व्हिटॅमिन डीची पातळी देखील कमी होते, ज्यामुळे नंतर सांधेदुखी होते.
हिवाळ्यात सांधेदुखी कमी करण्यासाठी तुम्ही मशरूम, अंडी, संत्र्याचा रस आणि हळद, लसूण आणि आले यासारखे व्हिटॅमिन डी समृद्ध पदार्थ तुमच्या आहारात समाविष्ट करा.
डिहायड्रेशन टाळा, भरपूर पाणी प्या.
हिवाळ्यात थंड हवामानामुळे बहुतेक लोक पाण्याचे सेवन कमी करतात. पाण्याअभावी सांधेदुखी देखील वाढू शकते. म्हणून, पाण्याच्या सेवनाकडे दुर्लक्ष करू नका आणि डिहायड्रेशन टाळा. तुम्ही मनुका आणि मधासह कोमट पाणी देखील पिऊ शकता. हिवाळ्याच्या काळात कोरडेपणा वाढतो आणि भरपूर पाणी पिल्याने सांधेदुखी कमी होण्यास आणि निरोगी त्वचा राखण्यास मदत होते.