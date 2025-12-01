आहारात बीट समाविष्ट करण्याचे आरोग्यवर्धक फायदे, जाणून घ्या

निरोगी राहण्यासाठी आपल्या आहाराकडे लक्ष देणे हे फार गरजेचे आहे. पौष्टीक आहार हे निरोगी राहण्याचे गुपित आहे. निरोगी राहण्यासाठी आहारात विविध फळे तसेच ठराविक भाज्यांचा आहारात समावेश करणे गरजेचे असते. विविध प्रकारच्या कोशींबीरी आपण आहारात समाविष्ट करण्याचा सल्ला हा डाॅक्टरांकडूनही दिला जातो. बीटचा वापर आहारामध्ये मोठ्या प्रमाणात करण्याचा सल्ला म्हणून दिला जातो.

वाढत्या वयामध्ये बीट खाणे गरजेचे आहे. कारण यामुळे मेंदुचे आरोग्य सुधारले जाते, तसेच रक्तदाबही नियंत्रित राहतो. बीटरुटचा रस रोज प्यायला असता ज्यांना उच्च रक्तदाबाचा त्रास होतो, अशांचा रक्तदाब नियंत्रित राहण्यास मदत होते. यामुळेच हृद्यविकाराचा धोका कमी होण्यास मदत होते.

बीटाचे सेवन हे पोटाच्या आरोग्यासाठी सुद्धा खूप उत्तम मानले जाते. भरपूर प्रमाणात बीटामध्ये फायबरचे गुणधर्म असल्यामुळे, पोटांच्या तक्रारीवर बीट खूप गुणकारी आहे. अपचनाच्या समस्येसाठी बीट सलाड खाण्याचा सल्ला म्हणून दिला जातो.

बीट आपला रोजचा स्टॅमिना वाढविण्यासाठी सुद्धा महत्त्वाचे कार्य करते. बीटमध्ये आॅक्सिजनचे प्रमाण अधिक असल्याकारणाने, शरीर ताजेतवाने राहते. म्हणूनच खेळाच्या आधी खेळाडू देखील बीटाचा रस घेताना आढळतात.

चेहरा काळवंडल्यास बीटाचा उपयोग करता येतो. बीट फेस मास्क हा चेहऱ्यावरील काळेपणा दूर करण्यासाठी उपयुक्त आहे. आयरनचे प्रमाण जास्त असल्यामुळे, चेहऱ्यावर उजळपणा येण्यास मदत होते.

रक्ताची कमतरता असलेल्यांसाठी बीट खाणं हे वरदान मानले जाते. बीटामध्ये आयरनची मात्रा मोठ्या प्रमाणावर असते. त्यामुळेच रक्ताची कमतरता असलेल्यांना डाॅक्टरच बीट खा किंवा बीटाचा ज्यूस पिण्याचा सल्ला देतात.

