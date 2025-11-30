वजन कमी करायचं असेल तर आजपासून ही फळे खायला हवीत, वाचा

सध्याच्या घडीला वाढत्या वजनामुळे अनेकांना चिंता ग्रासली आहे. बाहेरचे अति खाण्यामुळे वजनवाढीची समस्या वाढू लागली आहे. वजन कमी करण्यासाठी योग्य आहार हा खूप गरजेचा आहे. त्याजोडीला व्यायामही तितकाच गरजेचा आहे.

वजन कमी करण्यासाठी कोणती फळे लाभदायक आहेत हे आपण पाहुया.

किवी
किवीमध्ये व्हिटॅमिन सी मुबलक प्रमाणात आढळते. फायबरचे प्रमाण भरपूर मात्रेमध्ये असल्यामुळे किवी वजन कमी करण्याच्या प्रक्रीयेमध्ये अतिशय महत्त्वाचे आहे. अर्थरायटीसचा त्रास असल्यांनी जर नियमित किवी खाल्ले तर त्यांना फायदा होतो. तसेच शरीरावरील सूज कमी होईल.

टरबूज
टरबूज हे फळ अधिक पाण्याची मात्रा असल्यामुळे, कॅलरी कमी करण्यासाठी उत्तम मानले जाते. शिवाय टरबूजामध्ये असलेले पोटॅशियम हे वजन कमी करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये खूप महत्त्वाचा घटक आहे.

सफरचंद
सफरचंद हे फळ वजन कमी करण्यासाठी पूरक मानले जाते. कमी कॅलरीज आणि जास्त फायबर असल्याकारणाने सफरचंद हे वजन कमी करण्यासाठीचा एक उत्तम पर्याय मानला जातो. सफरचंदामध्ये असणारे पोषक गुणधर्म हे आरोग्यासाठी खूपच उपयुक्त मानले जातात. आजारपण दूर करण्यासाठी सफरचंद हे फळ रामबाण असल्याचे म्हटले जाते. सफरचंदाच्या सालीमुळे कफची समस्या दूर होते.

