उत्तम आरोग्यासाठी ‘या’ झाडाची फक्त काही पाने खायलाच हवीत, वाचा

सामना ऑनलाईन
|

कढीपत्ता केवळ भाज्या आणि इतर पाककृतींची चव वाढवत नाही तर अनेक शारीरिक समस्यांवर रामबाण उपाय म्हणूनही काम करते. कढीपत्ता जीवनसत्त्वे, लोह आणि कॅल्शियमने समृद्ध असतात. त्यांचा थंडावा देणारा प्रभाव पोटाला शांत करतो आणि पचन सुधारतो. कढीपत्त्याच्या पानांमुळे आपल्या शरीरातील खराब कोलेस्ट्रॉल कमी होण्यास मदत होते. मासिक पाळीच्या समस्या दूर करण्यासाठी कढीपत्ता हा फार उपयुक्त मानला जातो.

कढीपत्त्यामध्ये असलेले अँटीऑक्सिडंट्स ऑक्सिडेटिव्ह ताण कमी करण्यास मदत करतात. २-३ तुळशीची पाने आणि मध मिसळून ५-६ कढीपत्त्याचे सेवन करा.

पोटदुखीसाठी कढीपत्त्याचे पाणी पिणे फायदेशीर आहे. दोन ग्लास पाण्यात १५-२० कढीपत्त्याची पाने उकळवा. पाणी अर्धे झाल्यावर गाळून प्या.

फोड आणि मुरुमांसाठी, कढीपत्ता कुस्करून लावल्याने आराम मिळतो.

वजन कमी करण्यासाठी, ४-५ कढीपत्त्याची पाने चावा आणि कोमट पाणी प्या.

रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यासाठी, सकाळी रिकाम्या पोटी कढीपत्ता चावून खा.

भाजलेल्या आणि जखमांवर कढीपत्त्याची पेस्ट लावल्याने आराम मिळतो.

वजन कमी करण्यासाठी, म्हणजेच चरबी जाळण्यासाठी, एका ग्लास पाण्यात १०-१२ कढीपत्त्याची पाने घाला, ते चांगले उकळवा, गाळून घ्या आणि प्या. लिंबाचा रस आणि एक चमचा मध घाला.

केस गळणे आणि कोंडा यासाठी, कढीपत्त्याचे तेल लावा. २५-३० कढीपत्त्या धुवून वाळवा. तीन चमचे नारळाचे तेल गरम करा, कढीपत्त्याची पाने घाला आणि पाने काळी होईपर्यंत शिजवा. गॅसवरून काढा, थंड करा आणि बाटलीत ठेवा. आठवड्यातून किमान दोन ते तीन वेळा हे कढीपत्त्याचे तेल लावा.

अशक्तपणा आणि कमी हिमोग्लोबिन असलेल्यांसाठी कढीपत्त्याचे नियमित सेवन फायदेशीर आहे.

गर्भवती महिलांना अनेकदा मॉर्निंग सिकनेसचा त्रास होतो. रिकाम्या पोटी कढीपत्त्याची पाने चावणे फायदेशीर आहे.

डोळ्यांच्या समस्यांसाठी कढीपत्त्याची पाने उपयुक्त आहेत. कढीपत्त्यामध्ये कॅरोटीनॉइडयुक्त व्हिटॅमिन ए भरपूर प्रमाणात असते, जे रेटिनाचे संरक्षण करते आणि दृष्टी कमी होणे आणि रात्रीचा अंधत्व देखील टाळते. म्हणून, कढीपत्त्याचे नियमित सेवन अनेक आजारांपासून बचाव करण्यास मदत करू शकते.

यकृत आणि मूत्रपिंड निरोगी ठेवण्यासाठी, दररोज कढीपत्त्याचे सेवन करा.

सुपर टीप
सकाळी रिकाम्या पोटी ४-५ कढीपत्त्याची पाने चावल्याने रक्तातील साखर नियंत्रित होण्यास मदत होते. मधुमेहींनी कढीपत्त्याची पाने वाळवून पावडरमध्ये बारीक करावीत. दररोज सकाळी आणि संध्याकाळी एक चमचा या पावडरचे सेवन केल्याने रक्तातील साखर नियंत्रित होण्यास मदत होते.

