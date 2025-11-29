मेथीचे पराठे कडवट होऊ नयेत म्हणून या टिप्स फाॅलो करा

हिवाळ्यात आपल्याला बाजारामध्ये मेथीची भाजी दिसू लागते. मेथीची भाजी मधुमेहींसाठी संजीवनी मानली जाते. मुख्य म्हणजे ही भाजी आरोग्यासाठी परिपूर्णही मानली जाते. म्हणूनच मेथीची भाजी बाजारात दिसल्यानंतर घरी या भाजीपासून विविध पदार्थ करण्यास सुरवात होते. मेथीचे थेपले हे मेथीची भाजी न आवडणाऱ्यांनाही खूप आवडतात. परंतु कधी कधी हे थेपले सुद्धा खूप कडवट लागतात. मेथीचे थेपले कडवट लागू नयेत म्हणून काही टिप्स लक्षात ठेवणे हे खूप गरजेचे आहे.

मेथीच्या थेपल्यांचे पीठ मळताना काही गोष्टी लक्षात ठेवणे हे खूप गरजेचे आहे. याकरता थेपल्यांचे पीठ मळताना या गोष्टी लक्षात ठेवाव्या.

मेथीचे थेपले बनवण्यासाठी साहित्य
मेथी- १ कप बारीक चिरलेली
गव्हाचे पीठ- २ कप
दही- २ ते ३ टेबलस्पून
हिरव्या मिरच्या- १ ते २, बारीक चिरलेली
आले – १ छोटा तुकडा, किसलेला
लाल मिरची पावडर- १/२ टीस्पून
हळद- १/२ टीस्पून
धणे पावडर- १/२ टीस्पून
ओवा- १/२ टीस्पून
मीठ- चवीनुसार
तेल किंवा तूप: थेपले भाजण्यासाठी

एका मोठ्या भांड्यात पीठ ठेवा आणि दही घाला आणि हळूवार मिसळा. दही घातल्याने मेथीच्या पानांचा कडूपणा लक्षणीयरीत्या कमी होतो आणि थेपले खूप मऊ होतात.

पिठात चिरलेली मेथी, ओवा, हिरव्या मिरच्या, आले, हळद, लाल तिखट, धणे पावडर आणि मीठ घाला. हळूहळू पाणी घाला आणि मऊ पीठ मळून घ्या. मळल्यानंतर, झाकण ठेवावे. किमान दहा मिनिटे हे पीठ तसेच ठेवून द्यावे.

दहा मिनिटांनंतर पिठाचे छोटे गोळे बनवा आणि ते हलके लाटून घ्या. पॅन गरम करा आणि थेपल्यांच्या दोन्ही बाजूंना तेल किंवा तूप लावा आणि ते सोनेरी तपकिरी होईपर्यंत भाजून घ्या.

थेपले दही, बटर किंवा लोणच्यासोबत सर्व्ह करावेत.

