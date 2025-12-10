सकाळी उठल्यावर पोट साफ होत नसेल तर, घरबसल्या हे उपाय करुन बघा

सामना ऑनलाईन
|

चुकीच्या जीवनशैलीमुळे डिहायड्रेशन तसेच आपण कमी फायबरयुक्त पदार्थांचे सेवन करु लागलो आहोत. याचबरोबर जंक फूडदेखील आपण बरेच खात आहोत. कमी फायबर सेवन आणि जास्त जंक फूड सेवन यामुळे बद्धकोष्ठता सामान्य आहे. ही समस्या पोटासह शरीरावर परिणाम करू शकते, ज्यामुळे जडपणा, गॅस, आम्लता आणि चिडचिडेपणाची भावना निर्माण होते.

मसूर डाळ मधुमेहींनी आहारात का समाविष्ट करायला हवी, वाचा

बद्धकोष्ठतेपासून मुक्तता कशी मिळवायची?

दररोज सकाळी रिकाम्या पोटी दोन ग्लास कोमट पाणी पिण्याची सवय लावा. यामुळे बद्धकोष्ठतेपासून मुक्तता मिळते. शिवाय, दिवसभरात आठ ते दहा ग्लास पाणी पिल्याने पोट निरोगी राहण्यास मदत होते.

आहारात फायबरयुक्त पदार्थांचा समावेश करायला हवा. संपूर्ण धान्य, ओट्स, दलिया, हिरव्या पालेभाज्या आणि सॅलडचे नियमित सेवन केल्याने, पोट स्वच्छ राहण्यास आणि अनेक समस्या टाळण्यास मदत होते.

कच्चा आवळा की आवळा रस आपल्या आरोग्यासाठी काय फायदेशीर?

पपईमध्ये आढळणारे पपेन हे एंजाइम अन्न पचवण्यास मदत करते. बद्धकोष्ठता, अपचन किंवा गॅसचा त्रास असलेल्यांसाठी पपई खाणे खूप फायदेशीर ठरू शकते.

जवसाच्या बियांमध्ये विरघळणारे फायबर असते. यामुळे पचन सुधारण्यास मदत होते. त्यांचे सेवन केल्याने बद्धकोष्ठता, गॅस आणि अपचन यासारख्या समस्यांपासून आराम मिळतो. जवस बियांचे नियमित सेवन केल्याने पोट निरोगी राहण्यास मदत होते.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

video

Video – हजारो इव्ही मालकांची सरकारकडून किंवा टोल ऑपरेटरकडून फसवणूक!

Mumbai News – धक्कादायक! कांदिवलीत पाच वर्षांच्या मुलीवर लैंगिक अत्याचार, अल्पवयीन आरोपी ताब्यात

यंदा हिवाळ्यात गरमागरम पाया सूपचा आस्वाद घ्या

चिया सिड्स आणि अळीव आरोग्यासाठी ठरेल उपयोगी…असा होईल फायदा…

हिवाळ्यात पेरू खाण्याचे आरोग्यवर्धक फायदे जाणून तुम्हीही व्हाल थक्क, वाचा

ड्युटीवरून घरी परतत असताना पोलीस वाहन ट्रकला धडकले; बॉम्बशोधक पथकाच्या चार जवानांचा मृत्यू

Photo – पदरावरती जर तारीचा मोर… अभिनेत्री प्रिया बापटचे पैठणीतले सोज्वळ रूप

फॅक्चर हात, तरीही दिली साथ; गुरशरणच्या जिद्दीमुळे सचिनचे शतक पूर्ण झाले अन् टीम इंडियाचे तिकीट मिळाले

जयपूर-बिकानेर महामार्गावर भाविकांची बस ट्रकला धडकली, अपघातात 4 जणांचा मृत्यू; 27 जण जखमी