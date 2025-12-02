आहारात या गरम मसाल्याचा समावेश करणे वरदानापेक्षा कमी नाही, वाचा

सामना ऑनलाईन
|

किचनमध्ये विविध प्रकारच्या मसाले असतात. या प्रत्येक मसाल्यांचे स्वतःचे असे काही गुणधर्म असतात. गरम मसाल्यांचे स्वतःचे असे गुणधर्म असतात. यामुळे प्रत्येक मसाल्यांचे स्वतःचे असे गुणधर्म असतात. काळी मिरीमध्ये असणारे गुणधर्म कर्करोग रोखण्यासाठी खूपच उपयुक्त मानले जाते.

 

रात्री उशीरा झोपण्याचे शरीरावर काय दुष्परिणाम होतात, जाणून घ्या

काळ्या मिरी मध्ये कॅल्शियम, आयरन, फाॅस्फोरस, थाईमिन सारखे पोषक तत्व आढळतात. शरीरावर येणारी सूज यावर काळी मिरी ही अतिशय गुणकारी मानली जाते. तसेच हृदय रोगावरही काळी मिरीचे सेवन करण्याचा सल्ला तज्ज्ञांकडून दिला जातो

आपल्या स्वयंपाकघरातील काळी मिरी ही गरम मसाल्यांमध्ये सर्वात उपयुक्त मानली जाते. म्हणूनच काळी मिरी ही मसाल्यांची राणी म्हणून ओळखली जाते. पुराणकाळापासून काळी मिरी ही असंख्य रोगांवर रामबाण इलाज मानली जाते.

किचनमधील भांड्यांना मांसांहारी पदार्थांचा वास येत असल्यास या टिप्स वापरा

काळ्या मिरीमध्ये असलेल्या व्हिटॅमिन सी, व्हिटॅमिन ए मुळे काळी मिरी ही कर्करोगापासून बचाव करण्यासाठी समृद्ध मानली जाते.

काळ्या मिरीचा वापर स्वयंपाकघरात विविध प्रकारच्या व्यजंनामध्ये होतो.

मलेरिया झाल्यावर काळी मिरी खाण्याचा सल्ला दिला जातो, कारण मलेरियाच्या विषाणूंना रोखण्यासाठी काळी मिरी ही खूप गुणकारी मानली जाते.

रात्री उशीरा झोपण्याचे शरीरावर काय दुष्परिणाम होतात, जाणून घ्या

दातदुखीवर काळी मिरी गुणकारी मानली जाते. म्हणूनच दात दुखीवर काळी मिरीची पावडर दाढेत ठेवली जाते. तसेच डोळ्यांच्या आरोग्यासाठी सुद्धा काळी मिरी ही उत्तम मानली जाते.

भूक कमी लागणे, अपचन तसेच श्वसनाच्या समस्यांवरही काळी मिरी ही लाभदायक मानली जाते.

खोकल्यावरही काळी मिरीची पावडर जेवणानंतर खाल्ल्यावर खोकला कमी होण्यास मदत होते.

 

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

पतीच्या मृत्यूचा शोक व्यक्त करण्यापेक्षा, प्रिया सचदेव मालमत्ता लपवण्यात व्यस्त, संजय कपूर यांच्या आईचा आरोप

मेनोपाॅज येण्याआधी स्त्रियांनी कोणती काळजी घ्यायला हवी, जाणून घ्या

हिवाळ्यामध्ये चेहऱ्याचे सौंदर्य वाढवण्यासाठी हा घरगुती उपाय आहे खूप महत्त्वाचा, वाचा

केसगळतीवर कोणते घरगुती उपाय करावेत, जाणून घ्या

माजी आमदार अमरसिंह पंडितांच्या स्वीय सहाय्यकावर हल्ला, भाजप कार्यकर्त्यावर आरोप

एलोन मस्कने महाविद्यालयीन तरुणांना दिलाय हा खास सल्ला, वाचा

मदतीच्या नावाखाली पाकिस्तानने श्रीलंकेच्या पूरग्रस्तांसाठी एक्सपायर सामान पाठवले, नेटकऱ्यांनी उडवली खिल्ली

काठी टेकत टेकत…व्हिलचेअर वरून आजी-आजोबांचे मतदान, तरूणांना लाजवणारा उत्साह 

समांथाच्या लग्नानंतर नागाने चैतन्यने पोस्ट केलेला फोटो झाला व्हायरल, वाचा नेमकं काय घडलं?