रात्री उशीरा झोपण्याचे शरीरावर काय दुष्परिणाम होतात, जाणून घ्या

|

माणसाला रोज साधारणपणे 7 ते 9 तासांची झोप ही आवश्यक असते. परंतु झोपेचा कालावधी वयानुसार हा बदलत असतो. वयस्कर (60 वर्षांपेक्षा जास्त) यांच्यासाठी 6-7 तास झोप पुरेशी आहे. तसेच प्रौढांसाठी (18-60 वर्षे) वयोगटासाठी  7-9 तास गरजेची असते. तरुण आणि किशोरवयीन (13-18 वर्षे) या वयोगटाच्या व्यक्तींनी किमान 8-10 तास झोपणे गरजेचे आहे.

आपल्या शरीराला ताजेतवाने आणि उत्साही ठेवण्यासाठी पुरेशी झोप खूप महत्त्वाची आहे.

निद्रानाश- उशीरा झोपल्याने शरीराला आवश्यक असलेली पुरेशी झोप मिळत नाही. यामुळे शरीरात थकवा, आळस निर्माण होतो.

हार्मोनल बिघाड- कमी झोप घेतल्याने शरीरातील हार्मोन्सच्या पातळीवर परीणाम होतो.

हृदयविकार – कमी झोपेमुळे हृदयविकाराचा धोका मोठ्या प्रमाणात वाढतो.

वजनवाढ- रात्री उशीरा झोपल्याने शरीरातील चयापचय प्रक्रिया मंदावते, त्यामुळे वजन वाढण्याची शक्यता असते.

ताण आणि चिंता- पुरेशी झोप न झाल्याने, मनावर ताण पडतो. यामुळे चिंता नैराश्य आणि मानसिक आजार वाढतात.

एकाग्रतेचा अभाव- कमी झोपेमुळे एकाग्रता कमी होते. तसेच आपल्या एकूणच कार्यक्षमतेवर परिणाम होतो.

मूड स्विंग्स- झोप कमी झाल्यामुळे, चिडचिडेपणा वाढतो.

