हिवाळ्यात गुळाचा चहा पिण्याचे आरोग्यवर्धक फायदे, वाचा

आपल्या आरोग्यासाठी गूळ हा फार महत्त्वाचा मानला जातो. सध्याच्या घडीला अनेकजण गुळाचा चहा पिण्याचे प्रमाण वाढत आहे. गुळाचा चहा आरोग्यासाठी वरदानापेक्षा कमी नाही असे म्हटले जाते.
गुळाचा चहा पिण्याचे आरोग्यवर्धक फायदे
गुळामध्ये लोह, कॅल्शियम, मॅग्नेशियम यांसारखे खनिजे असतात ज्यामुळे इम्युनिटी वाढते. तसेच दैनंदिन जीवनात उर्जाही प्राप्त होते.
गूळ हा पचनास उत्तम मानला जातो. त्यामुळे अन्न पचण्यासाठी आवश्यक एन्झाइम्स सक्रिय व्हायला मदत मिळते.
हिवाळ्यात गुळाचा चहा शरीराला नैसर्गिक उष्णता देतो आणि सर्दी-खोकला कमी करण्यात मदत करतो.
साखर फक्त गोडवा देते, पण गुळामध्ये नैसर्गिक पोषक तत्त्वे असल्याने शरीरासाठी अधिक फायदेशीर.
गुळातील लोहामुळे हिमोग्लोबिनची पातळी सुधारते आणि अशक्तपणा कमी होण्यास मदत होते.
कधी टाळावा गुळाचा चहा?
डायबेटीस असणाऱ्यांनी डॉक्टरांच्या सल्ल्यानेच सेवन करावे.
उष्ण प्रकृती असणाऱ्यांनी प्रमाणात घ्यावा.
दिवसातून १–२ कप पुरेसे.
गुळाचा चहा हा साखरेच्या चहापेक्षा अधिक चविष्ट, पौष्टिक आणि पारंपरिक आहे. थंडीत तर तो एक नैसर्गिक औषधासारखा काम करतो. रोजच्या दिनचर्येत हा चहा समाविष्ट केल्यास आपले आरोग्य सुधारते आणि चवीमध्येही एक वेगळा आनंद मिळतो.