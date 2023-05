जम्मू-कश्मीरच्या किश्तवाडमध्ये सैन्याचं चॉपर कोसळलं

जम्मू-कश्मीरच्या किश्तवाड येथे हिंदुस्थानी सैन्याचं चॉपर कोसळल्याचं वृत्त आहे. या चॉपरमध्ये 2 ते 3 जण प्रवास करत होते, अशी माहिती मिळत आहे. हिंदुस्थानी सैन्याचं एएलएच धृव हे चॉपर किश्तवाडजवळ कोसळलं असून त्यात 2 ते 3 जण होते. चॉपरचे वैमानिक जखमी झाले असून सुदैवाने यात जीवितहानी झालेली नाही.

An Army ALH Dhruv Helicopter crashed near Kishtwar, Jammu & Kashmir. Pilots have suffered injuries but are safe. Further details awaited: Army Officials. pic.twitter.com/ya41m7CRfn

— ANI (@ANI) May 4, 2023