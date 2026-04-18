भाजपच्या पतनाची सुरुवात झाली आहे; ममता बॅनर्जी यांचा केंद्र सरकारवर हल्लाबोल

संसदेत महिला आरक्षण विधेयक नामंजूर झाल्यानंतर पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे नाव न घेता त्यांच्यावर जोरदार हल्ला चढवला आहे. त्या म्हणाल्या की, भाजपचा ऱ्हास सुरू झाला आहे आणि बहुमत नसलेले मोदी सरकार केवळ इतरांच्या पाठिंब्यावर टिकून आहे. ही भाजपच्या पतनाची सुरुवात आहे, असा हल्लाही त्यांनी केंद्र सरकारवर चढवला.
केंद्र सरकारने शुक्रवारी संसदेत एक विधेयक सादर केले. या विधेयकात दोन प्रमुख तरतुदी होत्या. पहिली म्हणजे २०२९ पासून लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षण आणि दुसरी म्हणजे लोकसभेच्या जागा ८१६ पर्यंत वाढवणे. हे विधेयक संसदेत मंजूर होऊ शकले नाही. विरोधी पक्ष आणि काही मित्रपक्षांनी ते हाणून पाडले.
महिला आरक्षण आणि संसदेच्या जागा वाढीशी संबंधित विधेयक संसदेत नामंजूर झाल्याने राजकारण तापले आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधत याला भाजपच्या पतनाची सुरुवात म्हटले आहे. यावरून ममता बॅनर्जी यांनी केंद्र सरकारवर हल्ला चढवला. त्या म्हणाल्या, आता भाजपच्या पतनाची सुरुवात झाली आहे. शुक्रवारी दिल्लीत सर्वांनी एकत्र येऊन या विधेयकाचा पराभव केला.
हावडाच्या उलुबेरिया येथील एका निवडणूक रॅलीदरम्यान, ममता बॅनर्जी यांनी मोदींचे नाव न घेता म्हटले, कालपासून भाजपच्या अधोगतीला सुरुवात झाली आहे, म्हणूनच बाबूंना आज देशाला संबोधित करावे लागत आहे. भाजपकडे स्वतःचे बहुमत नाही आणि ते दोन लोकांवर अवलंबून आहे. ज्या दिवशी हा पाठिंबा काढून घेतला जाईल, त्या दिवशी हे सरकार कोसळेल.
आपण बॉम्ब, गोळ्यांनी किंवा कोणत्याही धमक्यांना घाबरणार नाही. आपण अखेपर्यंत भाजपशी मुकाबला करणार आहोत. सीमांकन विधेयकाबद्दल बोलताना त्या म्हणाल्या की, भाजपला देशाचे विभाजन करायचे होते आणि म्हणूनच त्यांनी हे विधेयक आणले. महिला आरक्षणावर ममता म्हणाल्या की, त्यांच्या पक्षात, टीएमसीमध्ये, लोकसभेत आधीच ३६ टक्के आणि राज्यसभेत ४६ टक्के महिला खासदार आहेत. त्या म्हणाल्या की, त्या १९९८ पासून महिला आरक्षणासाठी लढत आहेत आणि भाजपने त्यांच्याकडून शिकले पाहिजे.