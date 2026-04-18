अक्षय तृतीयेच्या मुहूर्तावर चारधाम यात्रा सुरू होणार; गंगोत्री, यमनोत्रीचे दरवाजे उघडणार

उत्तराखंडमधील देवभूमीत यावर्षीची चारधाम यात्रा अक्षय तृतीयेच्या मुहूर्तावर सुरू होत आहे. अक्षय तृतीयेच्या मुहूर्तावर रविवारी गंगोत्री आणि यमुनोत्री मंदिरांचे दरवाजे उघडले जातील आणि या वर्षीच्या चारधान तीर्थयात्रेला सुरुवात होईल. गंगोत्री मंदिराचे दरवाजे उघडण्याची तयारी शनिवारी झाली आहे. लष्करी बँडच्या सुरावटीत आणि पारंपरिक ढोलांच्या गजरात, गंगा मातेची उत्सवपूर्ण मूर्ती तिच्या हिवाळी निवासस्थान मुखबा (मुखीमठ) येथून गंगोत्री मंदिराकडे रवाना झाली.
अक्षय तृतीयेला रविवारी विशेष प्रार्थनेनंतर दुपारी १२:१५ वाजता गंगोत्री धामचे दरवाजे भाविकांसाठी उघडले जातील. हे दरवाजे पुढील सहा महिने उघडे राहतील.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी शनिवारी ऋषिकेश येथे एका भव्य कार्यक्रमात चारधाम यात्रेचे उद्घाटन केले. त्यांनी देशभरातून यात्रेकरूंना घेऊन जाणाऱ्या बसेसना हिरवा झेंडा दाखवला. या कार्यक्रमादरम्यान, मुख्यमंत्र्यांनी व्यवस्थेचा आढावा घेतला आणि यात्रेकरूंसाठी उभारलेल्या मोफत आरोग्य शिबिरांची पाहणी केली.
ऑनलाइन नोंदणीसोबतच आता चारधाम यात्रेसाठी ऑफलाइन नोंदणीही सुरू करण्यात आली आहे. शुक्रवारी, पहिल्या दिवशी, २,७१३ यात्रेकरूंनी ऑफलाइन काउंटरवर नोंदणी केली. पहिल्या दिवशी, यमुनोत्रीसाठी ६८३, गंगोत्रीसाठी ६९०, केदारनाथसाठी ६६७ आणि बद्रीनाथसाठी ६७३ यात्रेकरूंनी नोंदणी केली. यावेळी सरकारने आरोग्य सुविधांवर विशेष लक्ष दिले आहे. संवेदनशील मार्गांवरील यात्रेकरूंना मदत करण्यासाठी शटल सेवा, हेल्पलाईन आणि एलईडी स्क्रीनद्वारे माहिती देण्यासारख्या व्यवस्था करण्यात आल्या आहेत.