फोडलेली माणसं परत द्या, तुमची ताकद फक्त सहा जागांवर; भाईंदरमध्ये युतीच्या चर्चेत शिंदेंची कोंडी

सामना ऑनलाईन
|

मीरा-भाईंदरमध्ये युतीच्या चर्चेवरून भाजपने शिंदे गटाची चांगलीच कोंडी केली आहे. चर्चेच्या फेऱ्या करण्यासाठी ठरवलेल्या त्रिसदस्यीय समितीची बैठक होण्यापूर्वीच शुक्रवारी या समितीचे सदस्य आणि भाजप आमदार नरेंद्र मेहता यांनी पत्रकार परिषद घेत शिंदेंच्या ताकदीची चिरफाड केली. शिंदे गटाची ताकद केवळ सहा जागांवर आहे असे सांगून युतीसाठी जाहीरपणे दोन अटी घातल्या आहेत. यामध्ये शिंदे गटाने भाजपची फोडलेली माणसं आधी परत पाठवावीत. तसेच तुमच्या पदाधिकाऱ्याने अडवलेले शिवार गार्डन येथील ‘टाऊन पार्क’ मोकळे करा असे सुनावले आहे. त्यामुळे युतीच्या नावाखाली तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करण्याची वेळ मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्यावर आली आहे.

उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी अवघे काही दिवस शिल्लक असताना मेहता यांनी शिंदे गटाची पार हवा काढली. ते म्हणाले, पालिकेच्या ९५ जागांपैकी ६६ जागा सध्या भाजपच्या ताब्यात आहेत. शिल्लक राहिलेल्या २९ जागांपैकी ८ जागा राष्ट्रवादीला देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे उर्वरित २१ जागांवर शिंदे गटाबरोबर युती करायची झाल्यास त्यातील केवळ सहा जागांवरच त्यांचे उमेदवार निवडून येऊ शकतील. या सर्व बाबी लक्षात घेण्यात येणार असल्याचे मेहता यांनी सांगितले.

भाजपने स्वबळावर लढावे ही नवी मुंबईकरांची इच्छा; संजीव नाईक यांनी एकनाथ शिंदेंना डिवचले

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

भाजपने स्वबळावर लढावे ही नवी मुंबईकरांची इच्छा; संजीव नाईक यांनी एकनाथ शिंदेंना डिवचले

भाजपचा शिंदे गटाला ‘दम मारो दम’, ठाण्यात सोबत येता की जाता? केळकर यांचा सूचक इशारा

शिवसेना-मनसे युतीनंतर चिपळूणात जल्लोष, कोकणात भगवे वातावरण

सुशिक्षित मातेने केली सहा वर्षाच्या मुलीची हत्या, हृदयविकाराने मृत्यू झाल्याचा रचलेला बनाव उघड

पतीची गळफास घेऊन आत्महत्या; शिक्षिका आणि तिच्या भावाच्या मुसक्या आवळल्या; कल्याणमध्ये दीड वर्षांनी खुनाला वाचा फुटली

Khopoli crime news – शिंदे गटाच्या नगरसेविकेच्या पतीची भररस्त्यात निर्घृण हत्या; नागोठणे येथून आरोपी बाप-लेकाला बेड्या

निवडणुका जिंकण्यासाठी तुम्ही देशातील सर्वोत्तम भ्रष्टाचाऱ्यांचे जोडे चाटत आहात; संजय राऊत यांची देवेंद्र फडणवीसांवर सडकून टीका

जेएनपीए ते मुंबई पोर्ट ट्रस्ट बार्जने कंटेनर वाहतूक बारगळली; थंड प्रतिसादाने योजना गुंडाळली

मुंबईत आढळली 1.68 लाख दुबार मतदार, मतदानासाठी 10 हजार 300 केंद्रे