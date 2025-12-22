पश्चिम रेल्वेच्या प्रवाशांचे महिनाभर हाल होणार, दररोज लोकलच्या 80 फेऱ्या रद्द

सामना ऑनलाईन
|

पश्चिम रेल्वे प्रशासनाने कांदिवली आणि बोरिवली स्थानकादरम्यान सहाव्या मार्गिकेचे काम हाती घेतले आहे. शनिवारी रात्रीपासून हे काम सुरू करण्यात आले आहे. यासाठी रेल्वेने 30 दिवसांचा ब्लॉक जाहीर केला असून हा ब्लॉक 18 जानेवारीपर्यंत चालणार आहे. पुढील महिनाभर दररोज लोकलच्या 80 हून अधिक फेऱ्या रद्द केल्या जाणार असल्याने प्रवाशांचे हाल होणार आहेत.

नाताळ तसेच ‘थर्टी फर्स्ट’चे सेलिब्रेशन करण्यासाठी मुंबईकर सज्ज आहेत. याच दरम्यान पश्चिम रेल्वेवर 30 दिवसांचा ब्लॉक घेण्यात आला आहे. कांदिवली आणि बोरिवली स्थानकांदरम्यान सहाव्या मार्गिकेचे काम करण्यात येणार आहे. याअंतर्गत दोन्ही स्थानकांवर अभियांत्रिकी, सिग्नलिंग आणि ओव्हरहेडशी संबंधित विविध कामे केली जाणार आहेत. त्याचा लोकल ट्रेन आणि मेल-एक्सप्रेसच्या वेळापत्रकावर परिणाम होणार आहे, अशी माहिती पश्चिम रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनित अभिषेक यांनी दिली. सहाव्या मार्गिकेचे काम करताना पाचव्या मार्गिकेवरील गाडय़ांची वाहतूक बंद केली जाईल, तर इतर मार्गिकांवर गाडय़ांचा वेग कमी ठेवण्यात येईल. रात्री 11 ते पहाटे 4.30 वाजेपर्यंत ब्लॉक असेल. याकाळात पाचव्या मार्गिकेवरील सर्व मेल-एक्सप्रेस आणि लोकल ट्रेन अंधेरी/गोरेगाव आणि बोरिवली दरम्यान जलद मार्गावर वळवण्यात येणार आहेत. परिणामी, दररोज 80 हून अधिक लोकल ट्रेन रद्द कराव्या लागणार असल्याने प्रवाशांची गैरसोय होणार आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

कुलाब्याच्या सोशल सिर्व्हीस हॉटेलात आग; किचनमध्ये शॉर्ट सर्किट, दोघे किरकोळ जखमी

अंधेरीत गॅस लिकेजमुळे घरात आगडोंब, एक गंभीर तर दोघे किरकोळ जखमी

शीव रेल्वे स्थानकाबाहेरील अंधाऱ्या पादचारी पुलावर चोरट्यांचा अड्डा; महिला वर्गाला सुरक्षेची चिंता, तातडीने विजेचे दिवे लावण्याची पालिका आयुक्तांकडे मागणी

बनावट शासकीय कागदपत्रे व शिक्का बनवून देणारा सायबर कॅफे चालक गजाआड, कफ परेड पोलिसांची कारवाई

पीजी मेडिकल प्रवेशाची दुसरी फेरी आजपासून

Mumbai crime news – परदेशी नोकरीच्या नावाखाली फसवणूक; चार जण अटकेत, 190 जणांना गंडा

कंत्राटी महिलेला प्रसूती रजेचा आर्थिक लाभ द्यावाच लागेल, तांत्रिक मुद्द्यांची सबब खपवून घेणार नाही

एल्फिन्स्टन पुलाची ऐतिहासिक कमान अखेर इतिहासजमा, स्थानिक रहिवासी झाले भावुक

महामारी काळात असामान्य धैर्य, अतूट समर्पण दिसले होते…कोरोना योद्ध्यांच्या कुटुंबीयांना भरपाई द्या! उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला दणका