मनोरंजन क्षेत्रात क्रांती! आता बोलून शोधता येणार आवडते चित्रपट!

डिजिटल मनोरंजनाच्या जगात आता एक नवा अध्याय सुरू होत आहे. हिंदुस्थानातील सर्वात मोठे स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्म ‘जिओहॉटस्टार’ (JioHotstar) आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रातील आघाडीची संस्था ‘ओपनएआय’ (OpenAI) यांनी एका मोठ्या धोरणात्मक सहयोगाची घोषणा केली आहे. या भागीदारीमुळे आता स्ट्रीमिंगचा अनुभव केवळ पाहण्यापुरता मर्यादित न राहता, तो चॅटजीपीटी-सक्षम (ChatGPT) संवादात्मक अनुभवात रूपांतरित होणार आहे.
काय पाहावे? आता ‘AI’ सांगणार!
गेल्या अनेक वर्षांपासून डिजिटल मनोरंजन हा एकमार्गी अनुभव राहिला आहे. मात्र, आता जिओहॉटस्टारमध्ये ‘मल्टीलिंग्वल कॉग्निटिव्ह सर्च’ हे फिचर येणार आहे. यामुळे प्रेक्षकांना सतत स्क्रोल करण्याचा त्रास होणार नाही. प्रेक्षक त्यांच्या मातृभाषेत बोलून, त्यांच्या मूडनुसार किंवा प्रसंगांनुसार चित्रपट आणि वेब सिरीज शोधू शकतील. उदाहरणार्थ, “माझे आई-वडील घरी येत आहेत, आम्ही सगळे मिळून पाहू शकू असे काहीतरी सुचवा,” असे म्हटल्यावर हा एआय असिस्टंट तत्काळ योग्य शिफारसी देईल.
या क्रांतीकारी बदलाविषयी बोलताना उदय शंकर म्हणाले, “एआय हे मीडिया क्षेत्रासाठी वरदान ठरत आहे. जिओस्टार वापरकर्त्यांच्या अनुभवाला सर्वोच्च प्राधान्य देत असून, ओपनएआयसोबतच्या या सहयोगामुळे प्रेक्षकांना त्यांच्या आवडीनुसार कंटेंटची मांडणी करता येईल. ही केवळ मनोरंजनाची सोय नसून, भविष्यातील बदल ओळखणारी एक वैयक्तिक प्रणाली आहे.”
लाईव्ह स्पोर्ट्सचा अनुभव अधिक समृद्ध
केवळ चित्रपटच नाही, तर क्रिकेट आणि इतर लाईव्ह स्पोर्ट्स पाहतानाही हा एआय असिस्टंट मदत करेल. महत्त्वाचे क्षण, स्कोअर आणि खेळाडूंची माहिती प्रेक्षक संवादाच्या माध्यमातून मिळवू शकतील. ही सेवा टप्प्याटप्प्याने ‘लाईव्ह’ आणि ‘ऑन डिमांड’ अशा दोन्ही स्वरूपांत उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
चॅटजीपीटीमध्येही मिळणार शिफारसी
या कराराचे वैशिष्ट्य म्हणजे, वापरकर्ते जेव्हा थेट चॅटजीपीटीला मनोरंजनाशी संबंधित प्रश्न विचारतील, तेव्हा त्यांना जिओहॉटस्टारच्या कॅटलॉगमधील संबंधित दुवे (Links) मिळतील. यामुळे हा सहयोग खऱ्या अर्थाने द्विमार्गी ठरणार आहे.
एकूणच, ओपनएआयच्या मदतीने जिओहॉटस्टारने डिजिटल मनोरंजनात नवा मापदंड प्रस्थापित केला असून, यामुळे हिंदुस्तानच्या स्ट्रीमिंग क्षेत्राला नवी दिशा मिळणार आहे.
