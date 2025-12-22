पीजी मेडिकल प्रवेशाची दुसरी फेरी आजपासून

पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या (पीजी मेडीकल) प्रवेश प्रक्रियेअंतर्गत दुस्रया फेरीसाठी सोमवारपासून सुरुवात होणार आहे. त्यानुसार विद्यार्थ्यांना पसंतीक्रम भरता येणार आहे, तर 26 डिसेंबरला निवड यादी जाहीर केली जाणार आहे. तसेच पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाचे प्रत्यक्ष वर्गदेखील 22 डिसेंबरपासून सुरू होणार आहे.
वैद्यकीय समुपदेशन समितीच्या वेळापत्रकानुसार राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाने राज्य कोटयातील प्रवेश प्रक्रियेचे दुस्रया फेरीचे वेळापत्रक जाहीर केले आहे. त्या वेळापत्रकानुसार विद्यार्थ्यांना 22 डिसेंबर ते 24 डिसेंबर या कालावधीत ऑनलाईन पसंतीक्रम भरता येणार आहे. हा पसंतीक्रम भरलेल्या विद्यार्थ्यांची निवड यादी 26 डिसेंबर रोजी जाहीर करण्यात येणार आहे. निवड यादीतील विद्यार्थ्यांना 27 ते 30 डिसेंबर या कालावधीत प्रत्यक्ष महाविद्यालयात जाऊन प्रवेश घ्यावा लागणार आहे. दुस्रया फेरीची मुदत 30 डिसेंबरपर्यंत असेल. त्यानंतर 3 जानेवारी 2026 पासून तिस्रया फेरीची सुरुवात होणार आहे. त्यादिवशी दुस्रया फेरीत घेतलेला प्रवेश रद्द करण्याची संधी विद्यार्थ्यांना असेल. पुढे 4 ते 6 जानेवारीदरम्यान विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन नोंदणी व कागदपत्रे सादर करण्याची सुविधा असेल.
7 जानेवारीला गुणवत्ता यादी
7 जानेवारी रोजी गुणवत्ता यादी आणि रिक्त जागांचा तपशील जाहीर करण्यात येणार आहे. त्यावेळी विद्यार्थ्यांना 8 ते 10 जानेवारीदरम्यान ऑनलाईन पसंतीक्रम भरता येणार आहे. पसंतीक्रम भरलेल्या विद्यार्थ्यांची निवड यादी 12 जानेवारीला जाहीर करण्यात येणार आहे. त्यात निवडलेल्या विद्यार्थ्यांना 12 ते 17 जानेवारीदरम्यान प्रत्यक्ष महाविद्यालयात जाऊन प्रवेश घ्यावा लागणार आहे.