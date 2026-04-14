मंदिर समितीचा निर्लज्ज कारभार, यंत्रणा उपलब्ध असूनही भाविकांची हाल

सामना ऑनलाईन
|
>> सुनील उंबरे

अंध, अपंग, वयोवृद्ध आणि गरोदर महिलांना मंदिराकडे जाण्याचा मार्ग सुलभ व अधिक सुखकर व्हावा यासाठी दानशूर भक्तांनी मंदिर समितीला नव्या कोऱ्या सहा बॅटरी कार भेट दिल्या आहेत. लाखो रुपये किमतीच्या या कार सद्यस्थितीला मंदिर समितीच्या पार्किंग मध्ये धूळखात पडून आहेत. तर सुविधा उपलब्ध नसल्याने गरजू वारकऱ्यांचे असह्य असे हाल होत असून उन्हांचा पारा 41 वर पोहचला आहे या तळपत्या उन्हापासून भाविकांची सुटका करण्यासाठी मंदिर समितीने तातडीने कार सेवा सुरु करण्याची आवश्यकता आहे.

पंढरपूरचे श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर अतिरेक्यांच्या हिटलिस्टवर असल्याने, पोलीस प्रशासनाने मंदिराकडे जाणारे सर्व प्रमुख मार्ग बॅरिकेड्स टाकून बंद केले आहेत. केवळ मोटरसायकल वगळता भाविकांचे कोणतेही वाहन मंदिर परिसरात सोडले जात नाही. त्यामुळे वारकरी भाविकांना आपली वाहने पार्किंग स्थळावर लावून मंदिराकडे पायी चालत जावे लागते. अंबाबाई मैदान ते भक्त पुंडलिक मंदिर आणि श्री संत गजानन महाराज मठ पार्किंग ते श्री विठ्ठल मंदिर या दोन्ही मार्गावरील चालत जाणाऱ्या भाविकांचे असह्य हाल होताना दिसत आहेत. अनेक भाविक तर अनवाणी पायांनी फिरत असतात.
भाविकांची होणारी गैरसोय पाहून काही सामाजिक संस्था व दानशूर भाविकांनी मंदिर समितीला लाखो रुपये किमतीच्या बॅटरी कार देणगी स्वरुपात भेट दिल्या आहेत. या भेटी मागचा उदात्त हेतू भाविकांची गैरसोय दूर व्हावी असा आहे. मात्र मंदिर समिती व्यवस्थापनाकडून याची चोखपणे अंमलबजावणी होताना दिसत नाही.

पंढरपूर मध्ये दररोज हजारो भाविकांची वर्दळ आहे. सुट्टी आणि एकादशीला लाखोंची गर्दी असते. यात शेकडोच्या संख्येने अबालवृद्ध, अंध, अपंग आणि गरोदर मातांचा समावेश असतो. कारची सेवा उपलब्ध नसल्याने या सर्व गरजू भाविकांना अक्षरशः नाईलाजाने चालत जावे लागत आहे. विठुमाऊलीच्या भोळ्या भाबड्या भक्तांची अग्निपरीक्षा न घेता समितीने तातडीने कार सेवा सुरु करुन भाविकांना दिलासा देण्याची आवश्यकता आहे.

कारभाऱ्याचा वचक नाही…

विठ्ठल भक्तांची सेवा केल्याचे पुण्य पदरी पडावे, भाविकांची गैरसोय दूर व्हावी म्हणून मी पदरमोड करुन दोन कार समितीला भेट दिल्या. या दोन्ही कार गायब आहेत. अनेकवेळा सूचना करुन देखील कर्मचारी सुविधा देण्यासाठी चालढकल करतात. समितीचा कारभारी कामचुकारांना पाठीशी घालत असल्याने कामकाजात सुधारणा होईल अशी अपेक्षा सोडून दिली आहे.

ॲड. माधवी निगडे (सदस्य, श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समिती, पंढरपूर)

सुविधा तातडीने सुरु करु…
मी नुकताच पदभार घेतला आहे मंदिराच्या कारभाराविषयी मी माहिती जाणून घेत आहे. हा विषय माझ्यासाठी नवीन आहे पण तितकाच महत्वपूर्ण आहे. समितीकडे किती कार आहेत सुविधा का बंद आहे याची तातडीने माहिती घेऊन, भाविकांना अपेक्षित असलेली सुविधा तातडीने उपलब्ध करुन देऊ.
प्रशांत गम, (व्यवस्थापक श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समिती)

