शिवसेना-मनसे युतीनंतर चिपळूणात जल्लोष, कोकणात भगवे वातावरण

शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी युतीची घोषणा झाल्यानंतर चिपळूण येथे शिवसेना नेते आमदार भास्कर जाधव यांच्या संपर्क कार्यालयात त्यांच्या उपस्थितीत शिवसेना आणि मनसे पदाधिकारी, मनसैनिक व शिवसैनिकांनी एकत्र येत जल्लोष केला.