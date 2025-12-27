शिवसेना-मनसे युतीनंतर चिपळूणात जल्लोष, कोकणात भगवे वातावरण

सामना ऑनलाईन
|

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यांची युती झाल्यानंतर महाराष्ट्रात आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. चिपळूण शहरात शिवसेना उद्धव नेते आणि आमदार भास्कर जाधव यांच्या उपस्थितीत शिवसेना आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी जल्लोष केला. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे तुम आगे बढो, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे तुम आगे बढो अशा जोरदार घोषणा देण्यात आल्या.

शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी युतीची घोषणा झाल्यानंतर चिपळूण येथे शिवसेना नेते आमदार भास्कर जाधव यांच्या संपर्क कार्यालयात त्यांच्या उपस्थितीत शिवसेना आणि मनसे पदाधिकारी, मनसैनिक व शिवसैनिकांनी एकत्र येत जल्लोष केला.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

फोडलेली माणसं परत द्या, तुमची ताकद फक्त सहा जागांवर; भाईंदरमध्ये युतीच्या चर्चेत शिंदेंची कोंडी

भाजपने स्वबळावर लढावे ही नवी मुंबईकरांची इच्छा; संजीव नाईक यांनी एकनाथ शिंदेंना डिवचले

भाजपचा शिंदे गटाला ‘दम मारो दम’, ठाण्यात सोबत येता की जाता? केळकर यांचा सूचक इशारा

सुशिक्षित मातेने केली सहा वर्षाच्या मुलीची हत्या, हृदयविकाराने मृत्यू झाल्याचा रचलेला बनाव उघड

पतीची गळफास घेऊन आत्महत्या; शिक्षिका आणि तिच्या भावाच्या मुसक्या आवळल्या; कल्याणमध्ये दीड वर्षांनी खुनाला वाचा फुटली

निवडणुका जिंकण्यासाठी तुम्ही देशातील सर्वोत्तम भ्रष्टाचाऱ्यांचे जोडे चाटत आहात; संजय राऊत यांची देवेंद्र फडणवीसांवर सडकून टीका

जेएनपीए ते मुंबई पोर्ट ट्रस्ट बार्जने कंटेनर वाहतूक बारगळली; थंड प्रतिसादाने योजना गुंडाळली

मुंबईत आढळली 1.68 लाख दुबार मतदार, मतदानासाठी 10 हजार 300 केंद्रे

सात दिवसांचे नवजात बाळ पावणेसहा लाखाला विकले; बदलापुरात पाच दलालांना अटक