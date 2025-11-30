हिवाळ्यात मक्यापासुन करा या टेस्टी रेसीपी

मक्यामध्ये गरम गुणधर्म असल्याने हिवाळ्यात मक्याचे पदार्थ आरोग्यासाठी अगदी फायदेशीर असते. मक्याच्या पीठापासुन बनवलेली भाकरी हिवाळ्यात बऱ्याचदा खाल्ली जाते. याशिवाय मक्यापासुन अनेक पदार्थ आपण घरच्या घरी बनवू शकतो.

मक्याचे चाट

हिवाळ्यात तुम्ही गरमागरम कॉर्न चाटचा आस्वाद घेऊ शकता. हे मक्याचे चाट बनवण्यासाठी मका मीठाच्या पाण्यात उकळवून घ्या नंतर ते काढून टाका आणि त्यात थोडे बटर घाला. नंतर त्यामध्ये बारीक चिरलेल्या हिरव्या मिरच्या, बारीक चिरलेला कांदा, टोमॅटो आणि कोथिंबीर घाला. त्यानंर चाट मसाला, थोडे काळे मीठ आणि काळी मिरी पावडर आणि लिंबाचा रस घाला आणि चटपटीत मक्याचे चाट सर्व्ह करा.

कॉर्न चीज बॉल्स

हिवाळ्यात संध्याकाळच्या नाश्त्याला कॉर्न चीज बॉल्स हा आणखी एक स्वादिष्ट पदार्थ आहे. ते बनवण्यासाठी, उकडलेले कॉर्न आणि उकडलेले बटाटे मीठ काळी मीरी पावडर आणि थोड कॉर्नफ्लोर घालून सर्व मिश्रण मॅश करा. नंतर, चीजचे छोटे गोळे बनवा आणि ते मक्याच्या मिश्रणात भरुन गोल गोळे बनवा. नंतर ते ब्रेडक्रंबमध्ये रोल करा आणि तळा. आणि गरमागरम कॉर्न चीज बॉल्स टोमॅटो केचप सोबत सर्व्ह करा.

 

 

 

जर तुम्हाला तळायचे नसेल तर कॉर्न कटलेट्स हा एक चांगला पर्याय आहे. त्यामध्ये कमी तेलाचा वापर होतो. यासाठी, उकडलेले बटाटे, उकडलेले कॉर्न आणि मसाले एकत्र करा. थोडे आले आणि हिरव्या मिरच्या आणि चीज घाला. ते दोन्ही बाजूंनी थोडे तेल किंवा बटरमध्ये शॅलोफ्राय करा . नंतर, चाट मसाला घाला आणि कॉर्न कटलेट्सचा आनंद घ्या.

 

 

कॉर्न सॅलड

कॉर्न स्नॅक्सचा विचार केला तर, फिटनेस उत्साही लोकांसाठी सॅलड हा एक उत्तम पर्याय आहे. तुम्ही ताजी कच्ची मका किंवा उकडलेली मका वापरू शकता. मक्यामध्ये टोमॅटो, काकडी, लिंबाचा रस, काही स्प्राउट्स, शिमला मिरची, गाजर आणि लेटस, थोडे काळे मीठ आणि मिरपूड घाला आणि हे सर्व मिश्रण एकजीव करुन घ्या. तयार आहे हेल्दी कॉर्न सॅलड.

 

कुरकुरीत कॉर्न

कुरकुरीत कॉर्न हा देखील एक उत्तम पर्याय आहे. हे बनवण्यासाठी मक्याचे दाणे मीठाच्या पाण्यात उकळवा. नंतर, ते एका भांड्यात ठेवा नंतर थोड थंड झाल्यावर त्यामध्ये त्यावर 1 चमचा मैद्याचे पीठ आणि 3 चमचे कॉर्नफ्लोर, मीरी पावडर ,मीठ घालून टॉस करा नंतर थोड रेस्ट करुन ते गरम तेलात तळून घ्या. त्यानंतर एका पॅनमध्ये तेलात बारीक चिरलेलं आलं , लसुण बारीक चिरलेला कांदा, रंगबेरंगी बारीक चिरलेली शिमला मिरची आणि 1 ते 2 बारीक चिरलेली हिरवी मिरची आणि त्यामध्ये 1चमचा व्हिनेगर घालून परतवून घ्या त्यानंतर तळलेले कॉर्न घालून हलक्या हाताने 2 मिनिट परतवून घ्या आणि कोथिंबीर आणि कांद्याची पात घालून गरमागरम सर्व्ह करा.

