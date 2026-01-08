डोळ्याखालील काळ्या वर्तुळावर ‘हा’ आहे रामबाण इलाज, वाचा

सामना ऑनलाईन
|

सध्याच्या ताणतणावाच्या परिस्थितीमध्ये आपल्या डोळ्याखाली येणारी काळी वर्तुळे ही सौंदर्यास बाधा आणतात. काळी वर्तुळे अधिक गडद झाल्यास, चेहरा कोमेजलेला दिसतो. त्यामुळेच या काळ्या वर्तुळांवर अगदी कमी खर्चाचा उपाय आपल्याच आजूबाजूला उपलब्ध आहे. ते म्हणजे एक केळे. एका केळ्यामुळेच आपल्या डोळ्याखालील काळ्या वर्तुळांवर उपाय करता येणार आहे.

चेहरा सुंदर दिसण्यासाठी आपण नानाविध गोष्टी करतो. परंतु आपण आपल्या आजूबाजूला असणाऱ्या गुणकारी गोष्टींकडे मात्र खूपदा दुर्लक्ष करतो. नानाविध रसायनांची प्रोडक्टस् वापरुन चेहरा खराब झाल्यानंतर आपण घरगुती उपायांकडे वळतो.

हिवाळ्यात गर्भवती महिलांनी आहारात कोणत्या गोष्टींचा समावेश करावा? जाणुन घ्या

केळीची साल चेहऱ्यावर लावण्याचे फायदे

केळीच्या सालीमुळे आपला चेहरा हायड्रेटेड राहण्यास मदत मिळते. तसेच केळीच्या सालीतील व्हिटॅमिन सी त्वचेला नैसर्गिक चमक देते.

केळीच्या सालीमध्ये असलेले व्हिटॅमिन बी- 6 त्वचेला निरोगी आणि ताजेतवाने ठेवते. त्यामुळेच आपल्या त्वचेवर येणाऱ्या सुरकुत्या टाळण्यास मदत मिळते.

केळीच्या सालीमध्ये व्हिटॅमिन सी, व्हिटॅमिन बी-6 आणि अँटीऑक्सिडंट्स भरपूर प्रमाणात असतात. हे घटक तुमच्या त्वचेला पोषण देतात.

चेहऱ्यावरील डागांसाठी जायफळचा वापर कसा करायला हवा, जाणून घ्या

चेहऱ्यावर केळीची साल कशी लावावी?

एक पिकलेले केळं घेऊन ते सोलून घ्या. सालीचा आतला पांढरा भाग तुमच्या चेहऱ्यावर आणि मानेवर हलके घासून 5-7 मिनिटे ठेवा. नंतर ते 15 मिनिटे राहू द्या आणि नंतर साध्या पाण्याने चेहरा धुवा. चेहऱ्यावरील काळी वर्तुळे कमी करण्यासाठी हा एक उत्तम उपाय मानला जातो.

केळीच्या सालीचे फायदे

काळी वर्तुळे आणि चेहऱ्यावरील डाग कमी होण्यास मदत होते.

मुरुम आणि त्वचेशी संबंधित समस्या कमी करण्यास मदत करते.

अकाली सुरकुत्या रोखते, यामुळे त्वचा तरुण दिसू लागते.

चेहऱ्याला नैसर्गिक चमक मिळते, यामुळे त्वचेला तजेला येतो.

त्वचेचा कोरडेपणा दूर करते आणि ती मऊ आणि हायड्रेटेड बनवते.

मध्यमवयीन महिलांनी मेकअप करताना या टिप्स समोर ठेवायला हव्यात, वाचा

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

रिव्हॉल्वर हलगर्जीपणे हाताळल्याचा ठपका; दोन पोलीस अंमलदार निलंबित

court

उमेदवार शिंदेसह तिघांना न्यायालयीन कोठडी, मनसे नेता सरवदे खून प्रकरण

लोकसहभागातून साकारलेला काँग्रेसचा जाहीरनामा प्रसिद्ध, महिलांसह विद्यार्थ्यांना मोफत केएमटी प्रवास

सांगली जिल्हा परिषद मालकीच्या मोक्याच्या जागा पडून, जागा विकसित करण्याकडे प्रशासनाची उदासीनता

भाजप पदाधिकाऱ्यांविरूद्ध भाजपचे ‘धरणे’, यशवंत सहकारी बँक गैरव्यवहाराची चौकशी करा

सांगली जिल्हा बँकेच्या चौकशीसाठी शासनाने स्वतंत्र अधिकारी नेमावा

महत्त्वाच्या बातम्या – धाराशीवमध्ये भाजप आणि शिंदे गटात धुसफुस

अशोक चव्हाणांची लाज फडणवीसांच्या चरणी गहाण? काँग्रेसच्या हर्षवर्धन सपकाळ यांचा जोरदार हल्ला

मुंबई महापालिकेत महिलांची ‘पॉवर’ दिसणार, पुरूषांपेक्षा महिलांची संख्या अधिक, 821 पुरुष उमेदवार तर 879 महिला रिंगणात