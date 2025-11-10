हिवाळ्यात केसातील कोंडा कमी करण्यासाठी हे नैसर्गिक डिटॉक्स पेय दररोज प्यायलाच हवे

हिवाळ्यात केस कमकुवत होणे आणि केस गळणे वाढते. या काळात कोरडेपणा आणि डोक्यातील कोंडा सामान्य आहे. आपल्यापैकी बहुतेकजण केसांचे आरोग्य सुधारण्यासाठी विविध केसांची काळजी घेणारी उत्पादने वापरतात. परंतु कधीकधी केसांना थेट काहीही लावण्यापेक्षा आहारात काही बदल करणे चांगले. तुमच्या दैनंदिन जीवनात काही चांगल्या सवयी अंगीकारल्याने केस गळणे कमी होण्यास मदत होऊ शकते. आवळा रस पिणे हा असाच एक उपाय आहे. आवळा आणि आल्यापासून बनवलेले डिटॉक्स ड्रिंक रोज पिल्याने तुमच्या केसांना अनेक फायदे मिळू शकतात. तर, केसांसाठी आवळ्याच्या रसाचे फायदे सविस्तरपणे जाणून घेऊया.
आवळ्याचा रस कसा बनवायचा?
आवळ्याचा रस बनवण्यासाठी, प्रथम आवळा धुवा आणि त्याचे लहान तुकडे करा.
आल्याचा एक इंचाचा तुकडा सोलून चिरून घ्या. नंतर, आले, आवळ्याचे तुकडे आणि पाणी मिक्सरमध्ये घालून गुळगुळीत पेस्ट बनवा.
बारीक बारीक केल्यानंतर, ते चाळणीतून गाळून घ्या. लगदा वेगळा करा आणि आवळ्याचा रस काढा.
तुम्ही चवीनुसार काळे मीठ घालू शकता.
ते दररोज रिकाम्या पोटी प्या.
आवळ्याचा रस केसांसाठी का फायदेशीर आहे?
आवळ्यामध्ये असलेले अँटीऑक्सिडंट्स आणि व्हिटॅमिन सी शरीर आणि केस दोघांसाठीही अत्यंत फायदेशीर आहेत.
आवळ्यातील पोषक तत्वे आतून प्रथिने प्रदान करतात, ज्यामुळे ते मजबूत आणि जाड होते.
आवळ्यातील बॅक्टेरियाच्या वाढीस प्रतिबंध करणारा पदार्थ गुणधर्म केस स्वच्छ ठेवण्यास आणि कोंडा कमी करण्यास मदत करतात.
आवळ्यामुळे टाळूचा कोरडेपणा कमी होतो, कोंडा कमी होतो आणि टाळूला मॉइश्चरायझेशन राहते.
नियमित सेवनाने केसांचे अकाली पांढरे होणे टाळण्यास देखील मदत होऊ शकते.
आवळ्याचा रस कधी प्यावा?
रोज सकाळी रिकाम्या पोटी आवळा आणि आल्यापासून बनवलेला रस पिल्याने शरीराचे विषारी पदार्थ बाहेर पडतात. याचा अर्थ असा की हा रस शरीरातील हानिकारक विषारी पदार्थ बाहेर काढण्यास मदत करतो. सकाळी रिकाम्या पोटी ते पिणे सर्वात फायदेशीर मानले जाते. दररोज ते पिल्याने केसांना नैसर्गिक चमक मिळते आणि ते मजबूत होतात.
आवळ्यामध्ये कोणते पोषक घटक आढळतात?
आवळ्याला आयुर्वेदात अमृतफळ असेही म्हणतात. ते त्याच्या पौष्टिक गुणधर्मांसाठी ओळखले जाते. हे फळ जीवनसत्त्वे, खनिजे, लोह, कॅल्शियम आणि अँटिऑक्सिडंट्सने समृद्ध आहे. केस सुधारण्यासोबतच आवळा पचन आणि रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यास देखील मदत करतो. हिवाळ्यात आवळा खाणे विशेषतः महत्वाचे आहे. केस सुधारण्यासोबतच ते चेहऱ्याची चमक सुधारण्यास देखील मदत करू शकते. म्हणून, दररोज आवळ्याचा रस प्यायल्याने केस आणि त्वचा चमकदार होईल.