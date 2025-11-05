शेतकरी म्हणून एकवटा, तुमची वज्रमूठ दाखवा आणि हे सरकार… उद्धव ठाकरे यांचे शेतकऱ्यांना आवाहन

सामना ऑनलाईन
|

मराठवाड्यातील अतिवृष्टी आणि पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना धीर देण्यासाठी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे उद्यापासून मराठवाडा दौऱ्यावर आले आहेत. बुधवार सकाळपासून सुरू झालेल्या या दौऱ्यात सर्वप्रथम उद्धव ठाकरे यांनी पैठण तालुक्यातील नांदर येथील शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. यावेळी शेतकऱ्यांशी बोलताना उद्धव ठाकरे यांनी त्यांना जोपर्यंत त्यांना न्याय मिळत नाही तोपर्यंत शेतकऱ्यांसोबत राहणार असे आश्वासन दिले. तसेच त्यांनी जर सरकार कर्जमुक्ती करत नसेल तर शेतकरी म्हणून तुम्ही सर्वांनी एकवटलं पाहिजे व त्यांना आपली वज्रमूठ दाखवून हे सरकारच ताब्यात घेतलं पाहिजे, असे आवाहन देखील केले.

”मी राजकीय प्रचार करायला आलेलो नाही. तुम्ही सर्वजण आता त्या सगळ्याला कंटाळला आहात. निवडणूका आल्या की आम्ही राजकीय नेते येतो व तुमच्या कोपराला गूळ लावून जातो. तुम्ही भोळे भाबडे आपलं आयुष्य कुणाला तरी देऊन टाकता. महाराष्ट्र व मराठवाड्यावर आपत्तीमागून आपत्ती येत आहे. पाऊस थांबायचं नाव घेत नाहीए. कधी नव्हे ते एवढं मोठं संकट मराठवाड्याने अनुभवलं. मराठवाडा हा अवर्षणग्रस्त भाग आहे. एवढा पाऊस कधी पाहिला नाही असं अनेकांनी सांगितलं. मी मोठा पाऊस झाला तेव्हाही आलेलो. तेव्हा माझ्या दौऱ्याची टिंगल केली गेली. तेव्हाही शेतकऱ्यांशीच बोललो. शेतकऱ्यांना हेक्टरी 50 हजार रुपये मिळाले पाहिजे, कर्जमुक्ती झाली पाहिजे ही मागणी केली होती. आताही माझी तिच मागणी आहे. खरीप तर गेलं आहे. रब्बी देखील आता गेलं आहे. जमीनच खरडून गेली आहे. मग कसं घेणार तुम्ही पिकं? या दयावान सरकारचा अभ्यास सुरू आहे. मी मुख्यमंत्री असताना मी सरसकट कर्जमुक्ती केली होती. मी माझं कर्तव्य म्हणून केलं होतं. त्यावेळी मी कर्जमुक्ती करून दाखवली होती तेव्हा सगळी माहिती सरकार दरबारी जमा आहे. सर्व यंत्रणा सरकारकडे आहे. कर्जमुक्ती साठी आम्ही महात्मा फुले ही सरकारी योजना राबवली होती. तिची संपूर्ण माहिती सरकारकडे आहे. मग कसला अभ्यास करतायत हे? असा खणखणीत सवाल उद्धव ठाकरे यांनी केला आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

मुंबईने बीजिंग आणि शांघायला टाकले मागे; आशियातील सर्वात आनंदी शहरात पटकावले अव्वलस्थान

mumbai-monorail-001

वडाळा डेपोजवळ मोनोमध्ये बिघाड, ट्रायल दरम्यान झाला अपघात

महामंदीचा इशारा…अन् जागितक शेअर बाजार कोसळला; Nasdaq 500 तर निक्केईत 1800 अंकांची घसरण

कानपूरमध्ये भाजपच्या बैठकीत जुंपली; खासदार-माजी खासदार एकमेकांना भिडले, तुंबळ हाणामारी

सत्तेचा अमरपट्टा घेऊन कोणीही जन्माला येत नाही, वरुण सरदेसाई यांची सरकारवर टीका

हिंदुस्थानी वंशाचे जोहरान ममदानी बनले न्यूयॉर्कचे महापौर; ट्रम्प यांच्या विरोधानंतरही मिळवला ऐतिहासिक विजय

पोलीस डायरी – रोहित आर्या कुणाचा बळी? भामट्यांच्या फसव्या जाहिराती

Daily Horoscope – दैनिक राशिभविष्य – 5 नोव्हेंबर 2025, जाणून घ्या कसा असेल आजचा दिवस

‘म्हाडा’ने महापालिकेचा 575 कोटी मालमत्ता कर थकवला, वारंवार पत्र पाठवूनही दखल नाही