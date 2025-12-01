गर्भधारणेदरम्यान आहारात काय समाविष्ट करायला हवे, जाणून घ्या.

गर्भधारणा ही प्रत्येक स्त्रीच्या आयुष्यातील एक महत्त्वाचा टप्पा असतो. यावेळी स्त्रीने खाण्याची काळजी घेणे हे खूप गरजेचे असते. चौकस आहारामुळे होणारे बाळही निरोगी जन्माला येते. म्हणूनच गर्भधारणेदरम्यान खाण्याची फार काळजी घेणे महत्त्वाचे असते.
गर्भधारणेदरम्यान स्त्रीच्या शरीरात अनेक बदल होतात. स्त्रीला योग्य पोषणाची आवश्यकता असते. चांगले पोषण आई आणि बाळ दोघांचेही आरोग्य सुनिश्चित करते. म्हणूनच, आपल्या आहाराची काळजी घेणे अत्यंत महत्वाचे आहे. गर्भधारणेदरम्यान निरोगी खाणे आवश्यक आहे. संतुलित आहारात प्रथिने, कर्बोदके, चरबी, जीवनसत्त्वे आणि खनिजे यांचा समावेश असावा, जे आईच्या आरोग्यासाठी आणि बाळाच्या विकासासाठी योगदान देतात.
आहारात लोह आणि कॅल्शियम दोन्ही आवश्यक आहेत. अशक्तपणा रोखण्यासाठी लोह आवश्यक आहे, हाडांच्या विकासासाठी कॅल्शियम आवश्यक आहे, बाळाच्या वाढीसाठी फॉलिक अॅसिड आवश्यक आहे, आणि ओमेगा-३ फॅटी अॅसिड गर्भाच्या मेंदू आणि मज्जातंतूंच्या विकासासाठी आवश्यक आहेत.
गर्भधारणेदरम्यान योग्य पोषण का महत्वाचे आहे?
गर्भधारणेदरम्यान महिलेसाठी योग्य पोषण आवश्यक आहे. बाळाच्या वाढीसाठी, अवयवांच्या विकासासाठी आणि मेंदूच्या कार्यासाठी चांगला आहार आवश्यक आहे.
गर्भधारणेदरम्यान दररोज अतिरिक्त 300 ते 350 कॅलरीज आणि अधिक जीवनसत्त्वे आवश्यक असतात, कारण गर्भवती महिलेला सामान्य महिलेपेक्षा जास्त अन्नाची आवश्यकता असते.
लोह आणि फॉलिक अॅसिड औषधे देण्याची शिफारस केली जात असली तरी, महिलेने तिच्या आहारात फळे, भाज्या आणि सुकामेवा देखील समाविष्ट केले पाहिजेत.
गर्भवती महिलेला दररोज २७ मिलीग्राम लोहाची आवश्यकता असते. यामुळे अशक्तपणा टाळता येतो. प्रथिने, कॅल्शियम, व्हिटॅमिन डी आणि ओमेगा फॅटी अॅसिड देखील आवश्यक आहेत. फायबर देखील आवश्यक आहे, म्हणून संपूर्ण धान्य खा. हायड्रेशन देखील महत्वाचे आहे आणि दररोज किमान सात ते आठ ग्लास पाणी पिणे आवश्यक आहे. तसेच औषधे वेळेवर घेणे, डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार व्यायाम करायला हवा.