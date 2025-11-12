घरातील फुलझाडांना घाला ‘या’ पद्धतीने खत, झाडांना येतील खूप सारी फुले

आपल्या प्रत्येकाच्या काही ना काही प्रकारची झाडे ही असतात. अर्थात ही झाडे फुलझाडे असतील तर त्यांची निगा राखणंही तितकंच महत्त्वाचं आहे. घरातील फुलझाडांची योग्य निगा राखणंही खूप महत्त्वाचं आहे. म्हणूनच घरातील झाडांना आपल्या किचनमधून खाऊ देऊ शकतो. यात महत्त्वाचे खत म्हणजे बटाटा. बटाटा आपल्या किचनमधील सर्वात आवडता प्रकार. अशावेळी याच बटाट्याची साले सुद्धा खूप उपयोगी आहेत.
आपण सर्वजण दररोज स्वयंपाकघरात भाज्या सोलतो आणि दुसरा विचार न करता त्या फेकून देतो. पण तुम्हाला माहित आहे का, हा कचरा आपल्या बागेतील फुलझाडांसाठी ‘सुपरफूड’ पेक्षा कमी नाही. विशेषतः बटाट्याच्या साली, ज्यामुळे वनस्पतींची वाढ होते आणि मातीची गुणवत्ता सुधारते. बागकाम तज्ञांच्या मते, बटाट्याच्या सालीमध्ये पोटॅशियम, कॅल्शियम आणि फॉस्फरस सारखे खनिजे असतात, जे झाडांना मजबूत करतात आणि त्यांना मोठी फुले येण्यास मदत करतात. जर तुम्हाला तुमच्या बागेत जलद वाढ आणि निरोगी फुले हवी असतील, तर महागड्या रासायनिक खतांची गरज नाही. फक्त घरगुती बटाट्याच्या सालीपासून हे नैसर्गिक खत बनवा.
बटाट्याच्या साली नैसर्गिक सेंद्रिय खत म्हणून काम करतात. त्यात असलेले पोटॅशियम फुले आणि फळांच्या वाढीसाठी आवश्यक आहे. बटाट्याच्या साली वनस्पतींची पेशींची ताकद वाढवून आतून मजबूत करतात. शिवाय, गांडूळखत आणि वापरलेल्या चहाच्या पानांसोबत एकत्र केल्यावर, ते संपूर्ण पोषक मिश्रण तयार करतात. गांडूळखत नायट्रोजन आणि फॉस्फरस प्रदान करते, तर चहाची पाने निरोगी मातीमध्ये योगदान देतात आणि पानांचा रंग वाढवतात.
झाडांना त्वरित पोषण द्यायचे असेल, तर बटाट्याच्या सालीपासून बनवलेले द्रव खत सर्वोत्तम आहे. ते बनवणे खूप सोपे आहे.
प्रथम, १०० ग्रॅम बटाट्याच्या साली घ्या आणि त्यांना अर्धा लिटर पाण्यात घाला.
दुसऱ्या डब्यात १०० ग्रॅम गांडूळखत घाला आणि तिसऱ्या डब्यात १० ग्रॅम वापरलेली चहाची पाने, प्रत्येकी अर्धा लिटर पाणी घाला.
आता, हे तीनही भांडे झाकून ठेवा आणि त्यांना दोन दिवस असेच राहू द्या जेणेकरून सर्व पोषक घटक पाण्यात विरघळतील.
दोन दिवसांनी, तिन्ही द्रावण एका मोठ्या भांड्यात गाळून घ्या. उरलेले घन पदार्थ फेकून देऊ नका; त्याऐवजी ते कंपोस्ट बिनमध्ये टाका, कारण ते माती अधिक सुपीक बनवते.
द्रव खत कसे वापरावे
लक्षात ठेवा की हे द्रावण जास्त प्रमाणात केंद्रित आहे; ते थेट झाडांवर ओतल्याने मुळांना नुकसान होऊ शकते. म्हणून, बागकाम तज्ञ ४-५ लिटर पाण्यात एक लिटर खतामध्ये मिसळण्याची शिफारस करतात. एकदा पातळ झाल्यानंतर, ते कोणत्याही झाडावर वापरले जाऊ शकते, मग ते फुलांचे असो, भाजीपाला असो किंवा घरातील झाडे असो. ते झाडांची मुळे मजबूत करते आणि जलद वाढ वाढवते.
सुके खत कसे बनवायचे?
झाडांना हळूहळू पोषण द्यायचे असेल, तर सुके खत बनवणे ही सर्वोत्तम पद्धत आहे.
प्रथम, ३ दिवसांसाठी सुक्या बटाट्याच्या साली उन्हात किंवा हवेत पूर्णपणे काढून टाका.
एकदा ते कुरकुरीत झाले की, त्यांना समान प्रमाणात गांडूळ खत आणि वापरलेल्या चहाच्या पानांसह मिसळा.
हे मिश्रण मातीत घालण्यापूर्वी, ते सैल होईपर्यंत आणि पोषक तत्वांना आत जाऊ देईपर्यंत हलके हलके करा.
यानंतर, कोरडे कंपोस्ट कुंडीच्या काठाभोवती पातळ थरात पसरवा आणि हलके पाणी द्या.
हे कंपोस्ट हळूहळू विरघळते आणि वनस्पतींच्या मुळांपर्यंत पोहोचते, ज्यामुळे दीर्घकालीन पोषण मिळते.
हे बटाट्याच्या सालीचे कंपोस्ट का खास आहे?
१००% सेंद्रिय आहे, ज्यामुळे झाडाला किंवा मातीला कोणतेही नुकसान होत नाही.
मातीची ओलावा टिकवून ठेवते आणि त्याची रचना सुधारते.
फुले आणि भाज्यांच्या वाढीला गती देते.
पानांचा रंग आणि चमक वाढवते, ज्यामुळे झाडे सुंदर दिसतात.
आता, पुढच्या वेळी बटाटे सोलताना ती साले फेकून देऊ नका.