हिवाळ्यात उत्तम आरोग्यासाठी हळदीसोबत हे पदार्थ खायलाच हवेत

सामना ऑनलाईन
|

हवामान बदलू लागते तेव्हा त्याचा आपला आरोग्यावर थेट परिणाम होतो. बदलत्या हवामानात आपण आपल्या आरोग्याची योग्य काळजी घेतली नाही तर आजारी पडण्याचा धोका आणखी वाढतो. बदलत्या हवामानात आजारांपासून स्वतःचे संरक्षण करायचे असेल तर काही घरगुती उपाय करणे हे खूप गरजेचे आहे. हळद ही आपल्या आरोग्यासाठी खूप उत्तम मानली जाते.

दररोज सकाळी दूध आणि केळी खाण्याचे आरोग्यवर्धक फायदे

आयुर्वेदाने नेहमीच अन्नात हळदीचा वापर करण्याची शिफारस केली आहे. यामागील एक मुख्य कारण म्हणजे त्यात कर्क्यूमिन नावाचा एक शक्तिशाली घटक असतो, जो तुमच्या शरीराला संसर्गाशी लढण्यास आणि टिकून राहण्यास मदत करतो. हळदीचे सेवन केल्याने तुमच्या शरीराचे जळजळ होण्यापासून संरक्षण होते आणि तुमची रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत होते.

बदलत्या ऋतूंमध्ये आजारांपासून स्वतःचे रक्षण करायचे असेल, तर तुम्ही हळदीसोबत काळी मिरी खाण्यास सुरुवात केली पाहिजे. काळी मिरीमध्ये पाइपरिन आढळते, जे हळदीसोबत घेतल्यास तुमच्या शरीराला त्याचे फायदे चांगल्या प्रकारे शोषण्यास मदत होते. हे सेवन केल्याने रोगप्रतिकारक शक्ती वाढते आणि जळजळ देखील रोखते.

पालक आठवडाभर ताजा राहण्यासाठी या गोष्टी लक्षात ठेवा

हळदीसोबत आल्याचे सेवन करणे देखील तुमच्या शरीरासाठी खूप फायदेशीर आहे. या दोन घटकांचे एकत्र सेवन केल्यास, सांधेदुखीपासून मुक्तता मिळते. तसेच आपले पचनही सुधारते.

हळद आणि लिंबूचे सेवन केल्याने तुमची रोगप्रतिकारक शक्ती वाढते. शिवाय, जेव्हा तुम्ही या दोन्ही घटकांचे एकत्र सेवन करता तेव्हा तुमचे शरीर संसर्गांशी अधिक चांगल्या प्रकारे लढण्यास सक्षम होते.

उत्तम आरोग्यासाठी मासांहरींनी आहारात हे समाविष्ट करायलाच हवे, वाचा

घशाची समस्या असेल तर हळद आणि मधाचे सेवन करायला सुरुवात केली पाहिजे. हे दोन्ही घटक घशाला आराम देतात. मधामध्ये अँटीबॅक्टेरियल गुणधर्म आढळतात ज्यामुळे ते जंतूंशी लढते आणि तुमची रोगप्रतिकारक शक्ती देखील सुधारते.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Renuka Shahane: तुला महिन्याला स्टायपेंड देईन,पण माझ्यासोबत…; रेणुका शहाणेंने केली निर्मात्याची पोलखोल

दररोज सकाळी दूध आणि केळी खाण्याचे आरोग्यवर्धक फायदे

Video -ज्येष्ठ अभिनेते जितेंद्र यांचा अनावधानाने गेला तोल

कल्याण, टिटवाळ्यात रहिवाशांचा आज ड्राय डे; 12 तास पाणीपुरवठा बंद

नवे ठाणे, कोपरी सॅटिस आणि पाण्याच्या टाक्यांचा कासव झाला, अडीच वर्षे उलटली तरी स्मार्ट सिटी नाही; तीन प्रकल्प रखडले

सोडून जातो गाव रे…!! रोहयोची कामे तुटपुंजी.. हाताला काम नाही, हजारो मजुरांचे तांडे शहराकडे निघाले; गावे ओस पडू लागली

ड्रममध्ये लपून बसलेल्या बलात्काऱ्यावर झडप, वसईच्या कोर्टातून पळाला… वाडीत सापडला

वाड्यातील क्रीडा संकुलाची दहा वर्षापासून रखडपट्टी, अतिक्रमणाचा विळखा; क्रीडा विभागाची उदासीनता

शहापूरमधील 20 हजार शेतकऱ्यांचा भात जाणार व्यापाऱ्यांच्या घशात, 2 हजार 389 ऐवजी क्विंटलला मिळणार 1 हजार 300 रुपयांचा कवडीमोल दर