उत्तम आरोग्यासाठी मासांहरींनी आहारात हे समाविष्ट करायलाच हवे, वाचा

मासांहरी लोकांसाठी मासे हा एक आरोग्यवर्धक पर्याय मानला जातो. आपल्या आहारामध्ये मासे समाविष्ट करणे हे खूप लाभदायक आहे. आहारामध्ये मासे खाल्ल्यास ब्रेन स्ट्रोकचा धोका मोठ्या प्रमाणावर कमी होतो. माशांमध्ये असलेल्या ओमेगा ३ फॅटी ऍसिड हे मेंदूच्या आरोग्यासाठी खूपच हितावह असल्याचे आता सिद्ध झालेले आहे. आठवड्यातून दोनदा मासे खाल्ल्यास पक्षाघाताचा धोकाही खूप मोठ्या प्रमाणावर कमी होतो.
मासे खाण्याचे महत्त्वाचे फायदे
माशांमधील ओमेगा-३ फॅटी अॅसिड रक्तदाब कमी करण्यास आणि हृदयविकाराचा झटका किंवा स्ट्रोकचा धोका कमी करण्यास मदत करू शकतात.
माशांमध्ये उच्च दर्जाचे, कमी चरबीयुक्त प्रथिने असतात, जे स्नायूंच्या निर्मिती आणि दुरुस्तीसाठी आवश्यक असतात.
मासे दमा, मधुमेह आणि दाहक परिस्थितींमध्ये मदत करू शकतात.
मासे जखमा बरे करण्यास, न्यूरोप्रोटेक्शन आणि हेपॅटोप्रोटेक्शनमध्ये मदत करू शकतात
मासे खाण्यामुळे आपल्याला चांगली झोप लागण्यासही मदत होते.
माशांमध्ये कॅल्शियम आणि व्हिटॅमिन डीचे प्रमाण चांगले असते. यामुळे हाडे आणि दातांसाठी आवश्यक मानले जाते.
माशांमध्ये ओमेगा-३ फॅटी अॅसिड आणि व्हिटॅमिन ए असते, जे दृष्टी राखण्यास मदत करते.
मासे खाल्ल्याने हृदयरोग, स्ट्रोक आणि रक्ताच्या गुठळ्या होण्याचा धोका कमी होतो. तसेच मासे रक्तदाब आणि ट्रायग्लिसराइडची पातळीही कमी करू शकतात. मासे अल्झायमर रोगासह डिमेंशियाचा धोका कमी करण्यास मदत करतात.
एका संशोधनात्मक अभ्यासात असे आढळून आले की जे लोक जास्त मासे खातात त्यांना स्ट्रोकची लक्षणे कमी होती, तर दुसर्या अभ्यासात असे आढळून आले की माशांच्या सेवनाने रक्तवहिन्यासंबंधी मेंदूचे नुकसान होण्याची जोखीम लक्षणीयरीत्या कमी होती. तुम्ही आठवड्यातून दोन दिवसही मासे खाल्ले तर तुम्ही ब्रेन स्ट्रोकचा धोका टाळू शकता.