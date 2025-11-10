पालक आठवडाभर ताजा राहण्यासाठी या गोष्टी लक्षात ठेवा

सामना ऑनलाईन
|

पालक ही भाजी आरोग्याच्या दृष्टीने खूप महत्त्वाची मानली जाते. परंतु अनेकदा बाजारातून पालक खरेदी केल्यानंतर, एक किंवा दोन दिवसांत पालक खराब होऊ लागतो. त्यामुळे तो फेकून द्यावा लागतो. पालक आठवडाभर ताजा ठेवण्यासाठी काही सोप्या टिप्स लक्षात ठेवायला हव्यात.

पालक घरी आणताच, प्रथम पालकाची पाने नीट निवडून घ्या. खराब झालेले आणि पिवळे पान काढून टाका.

पालक बराच काळ ताजे ठेवण्यासाठी, हवाबंद प्लास्टिक पिशव्या किंवा जाळीदार पिशव्या वापरा. ​​हवेचा प्रवाह चालू ठेवण्यासाठी पिशवीत थोडी जागा ठेवा. यामुळे पालकचा ताजेपणा टिकून राहतो.

अंडी अधिक काळ टिकावी म्हणून काय करायला हवं?

पालक कागदी टॉवेलमध्ये गुंडाळून साठवणे ही एक चांगली युक्ती आहे. हे करण्यासाठी, पालकाची पाने कागदी टॉवेल किंवा सुती कापडात गुंडाळा. नंतर ती हवाबंद डब्यात साठवा. कागदी टॉवेल ओलावा शोषून घेतो यामुळे पालक आठवडाभर ताजा राहतो.

पालक रेफ्रिजरेटरमध्ये साठवण्याचा योग्य मार्ग म्हणजे भाज्यांच्या ड्रॉवरमध्ये ठेवणे. पालक खूप थंड किंवा रेफ्रिजरेटरच्या मागील बाजूस ठेवू नये याची काळजी घ्यावी.

हिवाळ्यात केसातील कोंडा कमी करण्यासाठी हे नैसर्गिक डिटॉक्स पेय दररोज प्यायलाच हवे

पालक काही मिनिटे सौम्य व्हिनेगर पाण्यात भिजवा, नंतर ते पूर्णपणे धुवा आणि वाळवा. व्हिनेगर बॅक्टेरिया नष्ट करतो आणि पाने जास्त काळ ताजी ठेवण्यास मदत करतो.

रेफ्रिजरेटरमध्ये पालक साठवताना डब्यात पाणी नसल्याचे सुनिश्चित करा. जास्त पाण्यामुळे पालक लवकर सुकू शकतो. डब्यात पाणी साचले असेल तर ते ताबडतोब बदला आणि पुन्हा कोरडा पेपर टॉवेल वापरा.

