हिवाळ्यात केसांची काळजी कशी घ्यायला हवी?

सामना ऑनलाईन
|

हिवाळ्यात केस धुण्यासाठी खूप गरम पाणी वापरणे टाळा. कोमट पाण्याने केस धुणे केसांसाठी चांगले आहे कारण ते टाळूवरील घाण आणि तेल प्रभावीपणे काढून टाकते, परंतु खूप गरम पाण्याने केस धुणे हानिकारक असू शकते. खूप गरम पाणी टाळू कोरडे करू शकते, केस कमकुवत करू शकते आणि कोंडा होऊ शकते.

आपल्या आरोग्यासाठी कोणते तीळ सर्वात उत्तम, काळे की पांढरे?

हिवाळ्यात कोंडा ही देखील एक सामान्य समस्या आहे. कोंडा दूर करण्यासाठी गरम तेलाची थेरपी खूप फायदेशीर आहे. आठवड्यातून एकदा किंवा दोनदा, नारळाचे तेल गरम करा आणि ते तुमच्या केसांना आणि टाळूला लावा. नंतर गरम पाण्यात एक टॉवेल बुडवा, पाणी पिळून घ्या आणि कोमट टॉवेल तुमच्या डोक्याभोवती पगडीसारखा गुंडाळा. ते ५ मिनिटे तसेच राहू द्या. कोमट टॉवेल ३ किंवा ४ वेळा गुंडाळा. तेल रात्रभर तसेच राहू द्या.

मसूर डाळ मधुमेहींनी आहारात का समाविष्ट करायला हवी, वाचा

हिवाळ्यात केसांना नियमित कंडिशनिंग करणे अत्यंत महत्वाचे आहे. केसांचे कंडिशनर आणि हेअर सीरम केसांना मऊ मुलायम करण्यास, चमक वाढविण्यास आणि पोत सुधारण्यास मदत करतात. कंडिशनिंग केसांना संरक्षण देखील देतात. शॅम्पू केल्यानंतर, क्रिमी कंडिशनर लावा. केसांच्या टोकांसह केसांना थोड्या प्रमाणात हलक्या हाताने मसाज करा. ते दोन मिनिटे तसेच राहू द्या आणि साध्या पाण्याने स्वच्छ धुवा.

आहारात लोणचे समाविष्ट करण्याचे आरोग्यवर्धक फायदे, जाणून घ्या

हिवाळ्यात केसांना पोषण देण्यासाठी आणि चमक परत मिळवण्यासाठी घरगुती उपाय खूप फायदेशीर ठरतात. यासाठी एक अंडे, दोन चमचे एरंडेल तेल, एक लिंबाचा रस आणि एक चमचा शुद्ध ग्लिसरीन मिसळा आणि तुमच्या केसांना लावावे. यामुळे केसगळती रोखण्यास मदत होते.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Gujrat Fire – सूरतमधील राज टेक्सटाईल मार्केटमध्ये अग्नीतांडव, आगीत इमारतीचे आठ मजले जळून खाक

IPL 2026 Auction – लिलाव प्रक्रियेपूर्वी 9 जणांच नशीब फळफळलं; आता 359 खेळाडूंवर लागणार बोली

कच्चा आवळा की आवळा रस आपल्या आरोग्यासाठी काय फायदेशीर?

Gujrat Earthquake : कच्छमध्ये भूकंपाचे धक्के, रिश्टर स्केलवर 3.7 तीव्रतेची नोंद

लवकर वजन कमी करायचे असेल तर सकाळी रिकाम्या पोटी हे पाणी प्यायलाच हवे, वाचा

हिवाळ्यात बाजरी खाण्याचे आरोग्यवर्धक फायदे, वाचा

गोरेगाव येथे गॅस सिलिंडरचा स्फोट होऊन लागली आग, तीन जण होरपळले

थंडीचा हंगाम सुरु झाला; कोकणच्या समुद्रकिनारी स्थलांतरीत पक्षांची लगबग

आपल्या आरोग्यासाठी कोणते तीळ सर्वात उत्तम, काळे की पांढरे?