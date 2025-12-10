लवकर वजन कमी करायचे असेल तर सकाळी रिकाम्या पोटी हे पाणी प्यायलाच हवे, वाचा

सामना ऑनलाईन
|

वजन लवकर कमी करायचे असेल आणि तुमची पचनसंस्था सुधारायची असेल, तर सकाळी रिकाम्या पोटी काही पेये पिणे अत्यंत फायदेशीर ठरू शकते. ही पेये केवळ आपल्या चयापचयाला गती देत ​​नाहीत तर दिवसभर ऊर्जावान देखील ठेवतात.

बडीशेप पाणी : बडीशेपचा वापर अॅसिडिटी आणि पोटफुगीवर नैसर्गिक उपाय म्हणून फार पूर्वीपासून केला जात आहे. दररोज बडीशेप पाणी पिल्याने वजन कमी होण्यास आणि पचन सुधारण्यास मदत होते. १ चमचा बडीशेप कुस्करून घ्या, नंतर १ कप पाण्यात ३ ते ५ मिनिटे उकळवा.

हिवाळ्यात बाजरी खाण्याचे आरोग्यवर्धक फायदे, वाचा

ओवा आणि जिरे पाणी: ओवा आणि जिरे हे दोन्ही मसाले वजन कमी करण्यासाठी अत्यंत फायदेशीर मानले जातात. थायमॉल, सेलेरी आणि जिरे भरपूर प्रमाणात असल्याने गॅस कमी होतो आणि चयापचय वाढतो. यामुळे शरीरातील जास्त कॅलरीज बर्न होण्यास मदत होते. एक ग्लास पाण्यात अर्धा चमचा ओवा आणि अर्धा चमचा जिरे घाला आणि रात्रभर भिजत ठेवा. सकाळी हे पाणी ५-७ मिनिटे उकळवा, गाळून घ्या आणि गरम प्या.

अ‍ॅपल सायडर व्हिनेगर : वजन कमी करण्यासाठी आहारात अ‍ॅपल सायडर व्हिनेगरचा समावेश करा. यामुळे शरीरातील चरबी जलद कमी होण्यास मदत होते. एक ग्लास पाण्यात १ चमचा अ‍ॅपल सायडर व्हिनेगर आणि चिमूटभर दालचिनी मिसळा आणि ते प्या. यामुळे चरबी जाळण्यास आणि भूक कमी करण्यास मदत होते.

आपल्या आरोग्यासाठी कोणते तीळ सर्वात उत्तम, काळे की पांढरे?

हळद आणि गिलॉय : हळद आणि गिलॉय हे आयुर्वेदिक रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवणारे आहेत. हळदीमध्ये कर्क्यूमिन असते, जे दाहक-विरोधी आणि अँटिऑक्सिडंट गुणधर्म असलेले संयुग असते. कर्क्यूमिन रोगप्रतिकारक प्रतिसाद नियंत्रित करण्यास आणि संसर्गाशी संबंधित जळजळ कमी करण्यास मदत करू शकते. अर्धा चमचा हळद आणि एक चमचा गिलॉय घाला. १ कप पाण्यात ५ ते ७ मिनिटे उकळवा आणि सकाळी गरम प्या.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Gujrat Fire – सूरतमधील राज टेक्सटाईल मार्केटमध्ये अग्नीतांडव, आगीत इमारतीचे आठ मजले जळून खाक

IPL 2026 Auction – लिलाव प्रक्रियेपूर्वी 9 जणांच नशीब फळफळलं; आता 359 खेळाडूंवर लागणार बोली

कच्चा आवळा की आवळा रस आपल्या आरोग्यासाठी काय फायदेशीर?

Gujrat Earthquake : कच्छमध्ये भूकंपाचे धक्के, रिश्टर स्केलवर 3.7 तीव्रतेची नोंद

हिवाळ्यात केसांची काळजी कशी घ्यायला हवी?

हिवाळ्यात बाजरी खाण्याचे आरोग्यवर्धक फायदे, वाचा

गोरेगाव येथे गॅस सिलिंडरचा स्फोट होऊन लागली आग, तीन जण होरपळले

थंडीचा हंगाम सुरु झाला; कोकणच्या समुद्रकिनारी स्थलांतरीत पक्षांची लगबग

आपल्या आरोग्यासाठी कोणते तीळ सर्वात उत्तम, काळे की पांढरे?