रोज आहारात बीट समाविष्ट करण्याचे अगणित फायदे, जाणून घ्या

निरोगी आणि परिपूर्ण आरोग्यासाठी आपला आहारही तितकाच महत्त्वाचा आहे. आहारात विविध फळे तसेच ठराविक भाज्यांचा आहारात समावेश करणे गरजेचे असते. विविध प्रकारच्या कोशींबीरी आपल्या रोजच्या आहारात असणे खूप गरजेचे आहे. सीझन कोणताही असो, आपल्या आहारात किमान काही सलाड किंवा कोशिंबीरी या असायलाच हव्यात. आहारात आपण रोज बीटाचा समावेश केल्यामुळे आपल्याला खूप सारे फायदे मिळतात. बीट खाण्यामुळे कोणते फायदे मिळतात हे जाणून घेणे गरजेचे आहे.
बीटाचे सेवन हे पोटाच्या आरोग्यासाठी सुद्धा खूप उत्तम मानले जाते. भरपूर प्रमाणात बीटामध्ये फायबरचे गुणधर्म असल्यामुळे, पोटांच्या तक्रारीवर बीट खूप गुणकारी आहे. अपचनाच्या समस्येसाठी बीट सलाड खाण्याचा सल्ला म्हणून दिला जातो.
बीटरूटमध्ये नायट्रेट्स असतात, जे रक्तदाब नियंत्रित करण्यास मदत करतात, त्यामुळे ते हृदयरोगांचा धोका कमी करते आणि हृदय निरोगी ठेवण्यास मदत करते.
फायबरने समृद्ध असलेले बीटरूट पचन प्रक्रिया सुरळीत करते. तसेच बद्धकोष्ठता दूर करण्यास मदत करते आणि पोट हलके ठेवते.
बीटरूटमध्ये अँटीऑक्सिडंट्स असतात, जे त्वचा उजळवतात. त्याचे नियमित सेवन त्वचेला डिटॉक्स करते आणि मुरुम आणि डाग कमी करते.
बीटरूटचा रस पिण्याने शरीराला ताजेपणा आणि ऊर्जा मिळते. ते थकवा कमी करते आणि व्यायामादरम्यान स्टॅमिना वाढविण्यास मदत करते.
बीट हे आपल्या शरीरातील रक्ताची कमतरता दूर करते. यामध्ये असलेले लोह आणि फोलेटचे प्रमाण मुबलक असते. त्यामुळे रक्ताची कमतरता दूर करण्यास मदत करते. तसेच शरीरातील लाल रक्तपेशींची संख्या वाढवते. यामुळे आपल्या शरीरातील अशक्तपणा दूर होतो.
बीटरूट मेंदूचे कार्य सुधारते. मेंदूला ऑक्सिजनचा प्रवाह वाढवून स्मरणशक्ती आणि लक्ष केंद्रित करण्याची क्षमता सुधारते.
रक्ताची कमतरता असलेल्यांसाठी बीट खाणं हे वरदान मानले जाते. बीटामध्ये आयरनची मात्रा मोठ्या प्रमाणावर असते. त्यामुळेच रक्ताची कमतरता असलेल्यांना डाॅक्टरच बीट खा किंवा बीटाचा ज्यूस पिण्याचा सल्ला देतात.